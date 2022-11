El look del día - noviembre 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Carolina Sandoval, Gloria Trevi y Marlene Favela son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Gloria Trevi Look del día Credit: Instagram La cantante deleitó a sus fanáticos con estas imágenes en las que posa en plena naturaleza con un atuendo deportivo en color vinotinto, perfecto para los días otoñales. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Marlene Favela Look del día Credit: Instagram Nos encanta el estilo relajado pero chic de la actriz, quien combinó pantalones de mezclilla con zapatillas blancas, suéter de cuello alto y abrigo de paño azul marino. 2 de 8 Ver Todo Carolina Sandoval y Bárbara Camila Look del día Credit: Instagram La polifacética comunicadora celebró por todo lo alto su despedida de los 48 con una fiesta en la que los invitados vestían de blanco. Su primogénita llevaba un minivestido de hombros caídos, mientras la anfitriona completó su atuendo con una falda estilo pareo de lúrex dorado, plataformas de escarcha y un vistoso collar. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Look del día Credit: Instagram Le queremos robar este traje naranja a la conductora ¿verdad que es ideal para celebrar Acción de Gracias? Combinada con esta camisa estampada y zapatos nude, es todo un acierto. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo y Marisol González Look del día Credit: Instagram Este par de mexicanas parecían hermanas con estas altísimas botas de charol negro. Montijo apostó por una minifalda y un top estampado y González por un ceñido vestido de cuadros. 5 de 8 Ver Todo Grettell Valdez Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz presumió abdominales con este set de falda asimétrica y top que acompañó de botas de plataforma y gabardina de cuero con volumen en los hombros. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juana Acosta Look del día Credit: Patricia J. Garcinuno/Getty Images Siempre sensual, la actriz posó con este traje negro de pantalón estrecho y chaqueta con volantes en la solapa. Completó su look con sandalias trenzadas, clutch y llamativos aretes. 7 de 8 Ver Todo Hailey Bieber Look del día Credit: Instagram La modelo y empresaria viajó a Japón para celebrar su cumpleaños. Allí la vimos con un original corsé de lentejuelas con brasier lencero, pantalones anchos de mezclilla y abrigo de peluche de Bottega Veneta. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 24, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.