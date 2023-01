Carolina Sandoval parodia el polémico vestido-león de Kylie Jenner ¡mira su cómica versión! La comunicadora no pudo resistirse a imitar a la empresaria y su vestido viral en la Semana de la Moda de París con una versión mucho más simpática. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner a menudo acapara titulares por sus looks, protagonizados por ajustados vestidos, sensuales aberturas o provocativos bikinis. Si embargo, en la última Semana de la Moda de París, donde cada atuendo se estudia al milímetro, la empresaria de belleza ha dejado a todos con la boca abierta. No solo por llevar un diseño antes de que se mostrase en la pasarela, modelado por Irina Shayk nada menos, sino por el llamativo accesorio que se robó todas las miradas. Se trata de una cabeza de león de gran realismo, sobre el hombro derecho, de la firma italiana Schiaparelli. Jenner lo lució sobre un ajustado vestido negro de terciopelo de silueta sirena para asistir al desfile de la marca liderada por Daniel Roseberry. Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Credit: Arnold Jerocki/Getty Images En la frontera entre arte y esperpento, el diseño fue objetivo de muchas críticas, como otras creaciones de la firma, por ejemplo sus pechos joya, muy apreciada entre las celebridades, pero nosotras nos quedamos con la parodia que Carolina Sandoval realizó del mismo. Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Credit: Instagram Vestida de negro y con el cabello recogido, igual que la socialité, Sandoval posó con la misma actitud que la joven con un peluche del elefante Dumbo atado en el frente de su vestido strapless. ¿Quién luce mejor? Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Left: Credit: Arnold Jerocki/Getty Images Right: Credit: Instagram En el vídeo compartido por la también empresaria, podemos escuchar rugidos de león, mientras ella mira hacia un lado en su cocina y también aparecen instantáneas de Jenner con el modelo original. ¿Se parecen o no? Las cabezas de la discordia Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Left: Credit: Estrop/Getty Images Center: Credit: Estrop/Getty Images Right: Credit: Estrop/Getty Images Además de lo impactante y poco práctico que puede resultar lucir una cabeza de león gigante en el hombro, el diseño ha sido presa de las críticas por otras razones. Durante el desfile la icónica modelo Naomi Campbell portó un abrigo largo de pelo, con hombros exagerados y en uno de ellos la cabeza de un lobo. La veterana Shalom Harlow desfiló con un vestido palabra de honor con la cabeza de un leopardo en el pecho e Irina Shayk, el mismo león que Jenner sobre un vestido de terciopelo recto con una sola manga. Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Credit: Estrop/Getty Images Los animales están realizados "en espuma, resina, lana y piel sintética de seda, pintada a mano para que parezca lo más real posible", según expresó el director creativo de Schiaparelli, Daniel Roseberry, en su Instagram. "Ningún animal fue dañado al hacer este look". Y explicó que la colección se inspira en el Infierno de Dante en La divina comedia, donde el leopardo, el león y la loba representan la lujuria, el orgullo y la avaricia respectivamente. Carolina Sandoval burla vestido Kylie Jenner Credit: Estrop/Getty Images Sin embargo estas explicaciones no dejaron contentos a muchos admiradores de la marca y de la propia Kylie, y cuestionaron su elección de estilo con mensajes como "Real o no, es un error", "¿Pero por qué imita [un león real]? Me alegro de que sea falso pero sigue siendo perturbador", "Hay momentos en los que simplemente dices no. Este era uno de ellos" o "No importa de qué esté hecho, podría representar crueldad animal, caza por trofeo, etc… ha cruzado la línea". Shayk, quien modeló el león, salió en defensa de la pieza cuando comenzaron las críticas y compartió en su cuenta de Instagram varias fotos de las pruebas del diseño con el texto: "Apoyo a estos increíbles artistas que ha trabajado sin descanso con sus manos, usando lana, seda y espuma para esculpir este león bordado, una imagen de Orgullo. […] Me siento honrada de haber sido llamada así como prestar mi arte como mujer a Daniel Roseberry". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso PETA, la más famosa organización defensora de los derechos de los animales, ha alabado la creación refiriéndose a las cabezas como "fabulosamente innovador" anotando que celebran la belleza de los animales salvajes y esto podría ser "una declaración en contra de la caza que solo busca trofeos". ¿Qué os parece la pieza?

