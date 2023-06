Carolina Sandoval comparte 10 poderosos tips para ser feliz con tu cuerpo en la playa “El cuerpo de verano es el que tengas en este momento”, destacó la presentadora de televisión en el mensaje que resalta no dejar que los estereotipos acaben con tu autoestima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Credit: Instagram / Carolina Sandoval Para Carolina Sandoval el amor propio es su bandera de presentación y es una defensora de la belleza natural de la mujer sin importar su peso o apariencia física. Es por esto que compartió 10 consejos para ser feliz y estar orgullosa de tu figura con un traje de baño en la playa. "No dejes que los estereotipos, frases impuestas y complejos de los demás acaben con tu seguridad. No disfrutar este verano porque no puedes complacer los parámetros de belleza de los demás es perder el tiempo. No puedes perder las ganas de hacer cosas que te hicieron feliz por el paso del tiempo , por el cambio de talla o porque está en tendencia una cosa o la otra", fue el mensaje que usó para acompañar un video en su perfil de Instagram en el que ofreció unas inspiradoras palabras a sus millones de seguidores. En primer lugar, la presentadora de televisión dijo que no pienses que las personas van a este tipo de lugar a ver tu cuerpo, sino a disfrutar de la naturaleza y el sol. Agregó que tampoco los demás están esperando por otros para ver o definir si el día está más bonito. "El cuerpo de verano es el que tengas en este momento y Dios te lo ha dado para disfrutarlo", expresó en el clip antes de destacar que todo lo que eres es un regalo de Dios. El cuarto tip de Sandoval fue caminar por la playa y gozar de la temperatura del momento y no preocuparse por cómo luce el abdomen y el quinto es divertirse y disfrutar de la libertad. La también empresaria continuó manifestando que el cuerpo del verano es un mito porque es el mismo que llevas en otras temporadas como el invierno o el otoño y por tanto, se debe cuidar y respetar todo el tiempo y no dejar que los estereotipos o las opiniones de los demás te limiten a ser fiel a quien eres. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN https://www.instagram.com/reel/CtcMbkbJkEu/

