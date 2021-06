Inspírate con los atuendos más fashion de Carolina Ross Por Laura Acosta Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: IG Carolina Ross/Fernanda Rivera La joven cantante mexicana se ha destacado en sus redes como amante de la moda. Mira las fotos que lo comprueban e inspírate en ella para tu próximo atuendo. Empezar galería Estampado tropical Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: Instagram/Carolina Ross Para ir a votar, eligió este set de blazer, short y blusa. Completó el look con gafas rectangulares, un bolso rosa y tenis bien cómodos. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Años sesenta Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: Instagram/Carolina Ross Hemos visto a Carolina luciendo varios looks con inspiración vintage, como este de minifalda verde. 2 de 10 Ver Todo Diseño moderno Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: Instagram/Carolina Ross Dejó atrás sus ondas típicas por un look alisado perfecto para este outfit en blanco monocromático. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rosa radiante Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: Instagram/Carolina Ross Divina con esta blusa estilo corsé, un pantalón a juego y una diadema que la hizo lucir como una princesa. 4 de 10 Ver Todo Fresca y veraniega Instagram/Carolina Ross Credit: Instagram/Carolina Ross/UrbanStyle_Life Lista para un día de campo en un rancho, posó al aire libre con un vestido de tela gingham y un sombrero estilo vaquero. 5 de 10 Ver Todo Blanco y negro Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: Instagram/Carolina Ross Marcó tendencia con este look de blusa rosa y pantalón moderno con un maquillaje en el que resaltó el delineador gráfico. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rojo vivo Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: IG Carolina Ross/Fernanda Rivera Estuvo súper guapa con estas botas altas rojas por las calles de Cuidad de México. 7 de 10 Ver Todo Chic y juvenil Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: IG Carolina Ross/Fernanda Rivera Nos encantan las minifaldas de la cantante, especialmente esta tan coqueta de tela de algodón blanca y negra. 8 de 10 Ver Todo Amarillo impactante Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: IG Carolina Ross/Fernanda Rivera Pisó fuerte con estos zapatos de plataforma neón, falda a juego y blusa metálica. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Día de bikini Carolina Ross, atuendos veraniegos Credit: Instagram/Carolina Ross Disfrutó de un día en la playa con traje de baño azul y un cover up vaporoso negro. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

