Close

Carolina Herrera realizó la presentación de su nueva colección bajo una nevada Las modelos se pasearon por la ciudad de Nueva York encima de uno de los autobuses de dos niveles que normalmente usan los turistas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la Semana de la moda de Nueva York, son muchos los diseñadores que presentan sus exquisitas colecciones y aunque es un deleite ver en la pasarela las creaciones de muchos de ellos, no podemos negar que uno de los desfiles más esperados de la temporada es sin duda el de Carolina Herrera. Aunque este año la marca no presentó su nueva colección dentro del marco de la Semana de la moda de Nueva York, sino unos días después, la increíble presentación se coloca entre las mejores de este año, no solo por las espectaculares piezas, sino también por la manera en que la realizaron. Como sabemos, por culpa de la COVID-19, existen muchas restricciones, especialmente cuando de realizar desfiles de moda se trata. Por eso, al igual que el año pasado la mayoría de los diseñadores optaron por hacer presentaciones a puerta cerrada o videos que muestran a la perfección sus creaciones. En el caso la nueva colección Otoño 2021 Ready to Wear de la casa de moda, ahora a cargo del diseñador Wes Gordon, las piezas fueron presentadas mediante un video que fue llevado a cabo en las calles de Nueva York y bajo una nevada. En el video podemos ver cómo las modelos llevan las increíbles piezas de la marca mientras se pasean por las calles de Nueva York, en lugares tan icónicos como el Empire State Building. Pero lo que más nos sorprendió es que las chicas se pasearon por la ciudad encima de uno de los icónicos autobuses rojos de dos niveles que normalmente usan los turistas y bajo una de las más recientes nevadas que afectó La gran manzana. "Era muy importante para nosotros hacer una presentación esta temporada para mostrar nuestro apoyo a la Ciudad de Nueva York y a la Semana de la moda", dijo Gordon durante la presentación virtual. "Estamos muy orgullosos de la séptima avenida y de la Semana de la moda. No nos vamos a ninguna parte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con mucha elegancia y seguridad, algo un poco de mantener debajo de la nieve, las modelos mostraron diseños sofisticados como faldas de tafeta, clásicos vestidos negros y otros con brillo, piezas con estampado de corazones y otras con lunares y elegantes blusas con mangas tipo, entre otras bellezas. La colección de otoño 2021 está inspirada en la perseverancia y determinación de los neoyorquinos, especialmente los que son el corazón de nuestro atelier en el distrito de la tela", escribió el diseñador en la cuenta oficial de la marca. "Esta colección es mi tributo a la ciudad que nunca se rinde".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Carolina Herrera realizó la presentación de su nueva colección bajo una nevada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.