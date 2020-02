La casa de moda Carolina Herrera lanzará su primera línea de maquillaje La colección sale a la venta el próximo 15 de marzo. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como ya hemos dicho, lanzar colecciones de maquillaje está de moda entre las famosas e incluso entre las marcas de ropa. En los últimos años, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca hasta en las mujeres que antes preferían no usarlo. Por eso hemos visto que han salido decenas de marcas nuevas y la cantidad de productos necesarios para crear un look perfecto, se ha triplicado. De hecho, ya son muchas las celebridades que se han lanzado al mundo de la belleza creando sus propias líneas, entre ellas Rihanna, quien ha tenido muchísimo éxito con su marca Fenty Beauty, Kylie Jenner, que se convirtió en multimillonaria con su línea Kylie Cosmetics y recientemente Selena Gómez anunció que este verano lanzará su nueva línea de belleza bajo el nombre de Rare. Por eso cada día más celebridades y casas de moda se están uniendo a esta nueva moda. Una de esas marcas de moda es Carolina Herrera, que nos sorprendió con su nueva aventura. La marca, mejor conocida por sus hermosos y femeninos vestidos, está lanzando una línea de maquillaje dónde el empaque es el protagonista. La colección, que por el momento solo incluye labiales y polvos compactos. Según un reporte de WWD, la marca llevaba algunos años creando esta colección que fue hecha por el director Wes Gordon y la hija de Herrera, Carolina Herrera de Báez. Los labiales, que vienen en un empaque con coloridos y lujosos estampados, tienen un pequeño anillo dorado en la parte superior que te permite colgarlo ya sea en un bolso o en un llavero. Image zoom Image zoom Image zoom Lo mejor de todo es que la línea tendrá disponibles diferentes empaques tanto para los polvos como para los labiales ya que ambos son reusables. Así que puedes jugar con los diseños a tu gusto. Lo malo es que por el momento la colección solo estará en la página de la tienda Harrod’s de Londres a partir del próximo 15 de marzo. Ojalá podamos tenerlas en las tiendas de Estados Unidos muy pronto. Advertisement

