La popularidad de las redes sociales, en especial Instagram, ha creado toda una nueva generación de chicas que increíblemente hasta han convertido este medio en su forma de trabajo. Las llamadas blogueras o influencers han logrado convertirse en los íconos de moda de miles de mujeres, al igual que de diseñadores. Y es que tenemos que admitir que, aunque el mercado de las influencers está un poco saturado, muchas de estas chicas tienen un exquisito gusto al vestir y son dignas de admirar. Ahora bien, aunque muchos diseñadores y marcas las aman y hasta hacen colecciones en colaboración con algunas de ellas, en especial en el mundo de la belleza, existen otros que no están tan de acuerdo con tomarlas tan en cuenta y darles tanta relevancia. ¿Una de ellas? La diseñadora Carolina Herrera. Resulta que la artista venezolana aprovechó su participación en el Latin American Fashion Summit, celebrado hace una semana en Cartagena de Indias, Colombia, para dar su opinión acerca de las chicas que hoy se ganan la vida mostrando su estilo en las redes. "Las influencers son algo que parece muy importante. Yo no lo entiendo mucho y voy a explicar por qué', expresó Herrera durante su aparición en uno de los eventos de dicha cumbre de moda. "Para mí no son el estilo de la moda. Son el estilo del dinero. ellas no tienen su estilo". La marca que fundó la diseñadora venezolana, la cual ya no lidera, es una de las pocas que ha optado por seguir haciendo sus campañas con modelos y que no ha decidido hacer colaboraciones con alguna influencer, tal y como lo han hecho otras marcas de su misma talla. ¿Por qué todas estas niñas están vestidas de noche? Todas vestidas de tul, como con una tiara de brillantes, otra con un vestido largo y son las diez de la mañana", declaró Herrera. "Estas supuestamente son las influencers que te van a ayudar a vender tus colecciones. "Esas influencers salen del show y se cambian [de ropa] inmediatamente para meterse al show de Michael Kors, o de quien sea, y se van cambiando. No tienen su estilo. Se ponen lo que les den para el show en ese momento".

