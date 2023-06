Carolina Herrera viaja a Brasil para celebrar la alegría de Río de Janeiro con su colección crucero Por primera vez, la firma creada por la diseñadora venezolana Carolina Herrera sale de Nueva York para presentar una colección. Un desfile marcado por la lluvia tropical con solo modelos brasileñas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de viajar hasta México con Dior y a Cannes con Versace, nos vamos a Brasil de la mano de Carolina Herrera. La firma creada por la diseñadora venezolana del mismo nombre, cuyo director creativo es en la actualidad Wes Gordon, presentó en Río de Janeiro su colección crucero. El primer destino fuera de Nueva York donde la casa celebra un desfile. En el hotel Copacabana Palace, frente a la mítica playa de Copacabana, pudimos ver a muchas celebridades como Carolina Adriana Herrera, hija de la fundadora y también diseñadora, China Suárez o Hiba Abouk. Con modelos exclusivamente brasileñas, entre las que desfilaron grandes nombres como Isabeli Fontana o Caroline Ribeiro, la colección se inspira en la alegría y energía cariocas. "La colección Carolina Herrera Resort 2024 se llevó a cabo esta noche en el corazón de Río de Janeiro, inspirada en la exuberante alegría y sensualidad de la ciudad. En el centro de esta celebración está el pueblo de Brasil, con un elenco 100% brasileño, caminando al son de la banda sonora del ícono nacional Gal Costa", reza un comunicado de la marca. Sobre la pasarela una explosión de color y estampados tropicales se combinó con otros motivos más clásicos, como laos lunares. Los vestidos fueron los protagonistas del espectáculo, tanto largos y fluidos, como cortos y decorados con volantes, fruncidos y mangas abullonadas. Gordon demostró su maestría en los trajes de noche con estructuras voluminosas creadas con capas de tul y otras telas ligeras, en el clásico dúo blanco y negro, y también en versiones más innovadoras como los degradados multicolor. También tuvieron su momento de glorias los conjuntos de falda lápiz y blusones abultados icónicos de la firma favorita de muchas celebridades y los pantalones anchos acompañados de tops cortos. Diseños que difuminan la división entre prendas casuales y elegantes, con una paleta que iba del verde kiwi, al naranja papaya, o con orquídeas bordadas o estampadas sobre delicada organza. En cuanto a los accesorios, no faltaron los bolsos, cinturones extra anchos y pamelas gigantes que completaron los looks. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que la lluvia se hizo presente, no restó ni un ápice de glamour ni belleza al show. Ante el suelo mojado de la pasarela, muchas modelos optaron por descalzarse y llevar los zapatos en la mano, para evitar posibles resbalones y caídas "evocando una imagen emotiva y romántica de la Chica de Ipanema".

