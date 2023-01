¡Carolina Herrera cumple 84 años! Mira los diseños más icónicos de la venezolana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Steve Liss/Getty Images// PIERRE EMMANUEL DELETREE/Pool/Getty Images// Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Comenzó su carrera a los 42 años y gracias a su visión de la mujer, femenina y elegante, la venezolana se convirtió en seguida en favorita de celebridades. En 2018 cedió el testigo de su marca a Wes Wordon, dejando numerosos vestidos memorables que aún hoy siguen vigentes. Estos son algunos de nuestros favoritos. Empezar galería Caroline Kennedy diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Steve Liss/Getty Images Uno de los vestidos de novia más icónicos fue el que Herrera creó para la hija del fallecido presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy en 1986. Con un cuerpo bordado con apliques y falda voluminosa, sigue siendo una de las referencias nupciales que no pasa de moda. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Letizia diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: PIERRE EMMANUEL DELETREE/Pool/Getty Images En el 2019, la reina española se convirtió en una de las mejor vestidas en la entronización del emperador japonés Naruhito con este vestido largo con cola en color rosa capote con flores plateadas bordadas. 2 de 11 Ver Todo Lucy Liu diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Steve Granitz/WireImage Súper femenino y elegante. Con escote palabra de honor, cuerpo encorsetado y falda volumiosa, esta es una de las siluetas emblema de su marca homónima. La actriz apostó por este modelo para asistir a los Globos de oro en 2013. El color azul pastel y el estampado botánico también son referencias abundantes en la obra de Herrera. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Michelle Obama diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images Carolina Herrera a menudo luce una blusa blanca, cinturón ancho y falda con volumen. Un estilo que ha sabido trasladar a sus diseños incluso en las ocasiones más formales, como esta combinación de cuerpo con brillos sobre vestido azul, que entonces primera dama portó en 2014 para agasajar al presidente francés Francois Hollande. 4 de 11 Ver Todo Renée Zellwegger diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Si revisamos el archivo de la diseñadora venezolana, las grandes lazadas son otro de sus toques distintivos. En este caso, la actriz de El diario de Bridget Jones, apostó por un diseño nupcial para presentarse en los Oscars de 2004. 5 de 11 Ver Todo Lupita Nyong'o diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Más alejado de sus estilos clásicos, este diseño recto ceñido a la cintura, con bordados florales en azul eléctrico sobre amarillo, fue una creación a medida para la actriz, quien lo presumió en la presentación de Queen of Katwe en el Festival de Cine de Toronto en 2016. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Además de en las ocasiones de gala, muchas famosas como aristócratas y miembros de la realeza, eligen las prendas distinguidas de la venezolana para su día a día. La princesa de Gales es una admiradora de Herrera y posee varias piezas de su marca, como este abrigo entallado rojo de doble abotonadura que ha lucido en numerosas ocasiones. 7 de 11 Ver Todo Kamala Harriss diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images Amante de los trajes sastre, la vicepresidenta de los Estados Unidos eligió este de color blanco firmado por Carolina Herrera para presentarse ante el público una vez conocidos los resultados de las elecciones de 2020. 8 de 11 Ver Todo Rosalía diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Joe Buglewicz/Getty Images Los lunares se han convertido otro de los emblemas de la firma en su época más reciente. La cantante española modeló este vestido corto estampado con gran lazada en la parte de atrás en los Latin Grammy de 2019. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarah Jessica Parker diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: James Devaney/GC Images La fashionista ha aparecido con varios modelos de la venezolana en su serie And Just Like That, en la que vuelve a interpretar a Carrie Bradshaw. Este vestido camisero lavanda es otra de las prendas imprescindibles en un clóset Carolina Herrera, y lo luce, cómo no, con cinturón ancho y tacones de la misma firma. 10 de 11 Ver Todo Karlie Kloss diseños iconicos carolina herrera cumpleaños Credit: Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue A lo largo de su carrera la modelo ha desfilado en numerosas ocasiones para la diseñadora, y es la imagen de su perfume Good Girl. Y si estamos acostumbradas a verla en románticos y vaporosos vestidos de la firma, en la gala del Met de 2021 nos deslumbró con este diseño corto por delante con cola, escote en V y un llamativo y original cuello que parecía convertirla en una rosa. 11 de 11 Ver Todo

