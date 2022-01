Mira la exquisita y fabulosa colección de maquillaje de Carolina Herrera Los precios de los productos oscilan entre $15 y $44, y ya están disponibles en macys.com Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lanzar colecciones de maquillaje está de moda entre las famosas e incluso entre las marcas de ropa. En los últimos años, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca hasta en las mujeres que antes preferían no usarlo. Por eso hemos visto que han salido decenas de marcas nuevas y la cantidad de productos necesarios para crear un look perfecto, se ha triplicado. Una de esas marcas de moda que también se unió a este trend es Carolina Herrera, que el año pasado lanzó su primera colección de maquillaje la cual solo estaba disponible en Europa.. Por suerte, para las amantes de la belleza y de la marca, conocida por sus hermosos y femeninos vestidos que las celebridades aman, que viven en Estados Unidos ahora ya vamos a poder obtener la hermosa colección en la página web de Macy's. La colección incluye labiales, lip glosses, polvos y fabulosos accesorios que te permiten personalizar cada producto. "En Herrera Beauty nos enfocamos en el maquillaje de la misma manera en que lo hacemos con la moda, con una verdadera alegría de vivir", dijo la marca en un comunicado. "Tradicionalmente el maquillaje es algo que se mantiene guardado, pero nosotros creemos que no hay vergüenza o frivolidad en abrazar y celebrar la belleza. Al contrario, es un acto de transformación, uno que tiene el poder de levantar, elevar e inspirar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Herrera Beauty, maquillaje Credit: Cortesía Carolina Herrera Beauty, maquillaje Credit: Cortesía Carolina Herrera Beauty, maquillaje Credit: Cortesía Carolina Herrera Beauty, maquillaje Credit: Cortesía Carolina Herrera Beauty, maquillaje Credit: Cortesía Carolina Herrera Beauty, maquillaje Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que los productos son recargables, y que bueno porque con un empaque tan hermoso, no los vamos a querer tirar. Los precios oscilan entre $15 y $44. Entra a hora a macys.com y compra tus favoritos.

