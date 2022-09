El look del día – septiembre 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Shakira, Kate Middleton y Carmen Villalobos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad nos dio lección de estilo clásico con una falda azul celeste, blusa blanca y blazer azul real. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Maxima Credit: P van Katwijk/Getty Images La reina nacida en argentina optó por un pantsuit amarillo muy chic adornado con detalles negros. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images La duquesa nos inspiró para nuestros propios atuendos del otoño con un abrigo rojo vivo sobre un look monocromático negro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos ¡Qué guapa! La presentadora de Top Chef VIP maravilló con esta sensual propuesta de recortes para el último episodio de la temporada. 4 de 9 Ver Todo Charytín Charytin Credit: Laura Mejía Cruz La cantante icónica visitó a Hoy Día para promocionar su nuevo libro vistiendo un top brillante y un jean blanco ceñido. 5 de 9 Ver Todo Shakira Shakira Credit: Splash News/The Grosby Group Asistió a un juego de béisbol de su hijo luciendo cómoda y casual con jeans, una chaqueta tie-dye y sandalias verdes. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ester Expósito Ester Exposito Credit: Daniele Venturelli/WireImage Divina lució la joven actriz española con un traje rojo vivo de escote atrevido creado por la marca Blumarine. 7 de 9 Ver Todo Veronica Montes Veronica Montes Credit: IG/Veronica Montes Disfrutó de un día bajo el sol en Cancún portando un bikinazo verde y una gorra azul. 8 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid UK/The Grosby Group ¡Seguimos viendo looks increíbles de la empresaria en Milán! Nos acaba de impresionar con un atuendo de estampado de leopardo confeccionado por Dolce & Gabbana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

