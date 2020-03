Carmen Villalobos, Gaby Spanic y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Carmen Villalobos Image zoom Mezcalent Fabulosa lució la querida actriz colombiana con este vestido azul con escote profundo y abertura frontal de Johanna Rubiano, que eligió para fungir como presentadora de Premios tu música urbano, en San Juan, Puerto Rico. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Gaby Spanic Image zoom Mezcalent La actriz venezolana presentó ante la prensa mexicana su nuevo monólogo Ay por favor... La usurpadora y para la ocasión eligió un elegante vestido blanco con plumas y abertura frontal. 2 de 10 Applications Ver Todo Meghan Markle Image zoom Paul Edwards - WPA Pool/Getty Images La duquesa llegó a una premiación en Londres con este ceñido vestido azul de Victoria Beckham, zapatos azul marino de punta, una cola de caballo y un maquillaje increíble. La verdad es que Markle lucía radiante. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Natti Natasha Image zoom Instagram/Natti Natasha La cantante dominicana acaparó todas las miradas con este modelo morado con cutout y pronunciada abertura frontal de Michael Costello que lució durante la gala de los Premios tu música urbano realizados en Puerto Rico. 4 de 10 Applications Ver Todo María Celeste Arrarás Image zoom Mezcalent La periodista optó por este clásico vestido azul marino para asistir a la presentación, en Miami, de la iniciativa "Mi historia con el océano". 5 de 10 Applications Ver Todo Camila Cabello Image zoom John Phillips/Getty Images La cantante optó por camisa blanca con aplicaciones florales, minifalda de seda y corsé, para ir a una premiación en Londres. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dua Lipa Image zoom John Phillips/Getty Images La artista lució la cantante con este vestido negro con pedrería, manga larga y cuello alto. 7 de 10 Applications Ver Todo Tessa Thompson Image zoom Albert L. Ortega/Getty Images La actriz llegó a un evento en Hollywood ataviada con este llamativo traje verde estampado con mangas tipo globo de Loewe & Christopher. 8 de 10 Applications Ver Todo Thandie Newton Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz lució regia con este vestido gris con la espalda al descubierto y abertura frontal. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Karlie Kloss Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Encontramos a la modelo en las calles de Nueva York llevando un look muy primaveral que incluía varias piezas en colores pasteles. Mira qué el tacón de sus zapatos blancos. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

