El look del día - marzo 21, 2023

Look del día Credit: Instagram

Yuri como diva de rojo pasión, Andreína Martínez Founier muy primaveral y Carmen Villalobos con un sexy vestido son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Yuri
Look del día Credit: Instagram

Como toda una bloguera de moda, la cantante mexicana posó con este sensual enterizo rojo con transparencias de Mugler, que acompañó con un gran sombrero adornado con larguísimos flecos.

Andreína Martínez Founier
Look del día Credit: Instagram

La dominicana celebró la llegada de la primavera en Santo Domingo con este moderno top de un solo hombro con manga dramática en color fucsia que combinó con pantalón de mezclilla y sandalias rosadas.

Carmen Villalobos
Look del día Credit: Instagram

La conductora colombiana anunció que Top Chef VIP ya tiene fecha de estreno ataviada con este sexy minivestido negro de cuello halter y tremenda abertura en el escote que lució con citurón y sandalias de pedrería.

Andrea Meza
Look del día Credit: Instagram

Presumiendo pierna vimos a la exreina de belleza con estos shorts de tiro alto de color blanco con detalles dorados, un cinturón a juego, blusa en los mismos tonos y botas altas.

Jimena Gállego
Look del día Credit: Instagram

El naranja es uno de los colores más de moda de la temporada y la conductora se sumó a la tendencia con este sofisticado vestido de corte sirena, con un original escote drapeado y top fruncido a juego de la firma Valco.

Reina Máxima
Look del día Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images

La monarca está de viaje oficial en Marruecos, donde a vimos con este original vestido con la parte superior en un tono verde botella con flores estampadas y la inferior, una falda de silueta en A, en tono rosa magenta con dibujos en negro y ocres, que lució con llamativas piezas de joyería y sandalias de cuña.

Kate Middleton
Look del día Credit: Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images

Como toda una mujer de negocios, la princesa de Gales apostó por una blazer de crepé de líneas limpias en color crema de Alexander McQueen combinada con un top al tono y pantalones negros. Tacones de ante, cinturón clásico y aretes de diamantes completaron su look.

Rina Sawayama
Look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

La actriz derrochó sensualidad en la premiere de John Wick Chapter 4 en Los Ángeles con este original vestido de hombros caídos confeccionado con tiras de látex y ojales metálicos del diseñador español basado en Londres Luis de Javier.

