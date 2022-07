"Asegúrate de brillar": Carmen Villalobos vuelve locos a sus fans con este vestido negro de atrevida abertura ¿Es cierto que se trata del vestido de la “venganza”? Esto fue lo que respondió la actriz colombiana cuando se lo preguntaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos, quien se encuentra inmersa en la promoción de la nueva telenovela Hasta que la plata nos separe (Telemundo), alborotó las redes sociales luego de publicar unas imágenes donde se le ve en un elegante vestido largo, con una sensual abertura en la falda que deja ver sus largas piernas. La actriz colombiana, quien hace poco desmintió los rumores de separación de Sebastián Caucedo, aprovechó el momento para compartir un poderoso mensaje a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram. En el video, se ve a la barranquillera de 38 años con su pelo suelto mientras baja por unas escaleras de forma pausada y sensual luciendo un entallado vestido negro de tirantes con una abertura en la falda que deja ver su pierna. "Feliz inicio de semana mi gente bonita. Hagas lo que hagas y estés donde estes, asegúrate de brillar siempre con lo que eres, con tu esencia. ¿De dónde me sigues? ¡Te leo!", escribió junto al clip la protagonista de exitosas producciones como Sin senos no hay paraíso y Paro de mi corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y hasta le preguntaron si era el vestido de la venganza en referencia al que usó la desaparecida Princesa Diana en su momento cuando se confirmó la infidelidad de su esposo, el príncipe Carlos. Princess Diana Carmen Villalobos Left: Credit: Jayne Fincher/Getty Images Right: Credit: Instagram / Carmen Villalobos Villalobos respondió con el emoji del Smirking Face que representa la expresión facial de una sonrisa y que se usa para comunicar una variedad de sentimientos, que incluyen presunción y confianza en sí misma. Comentario a Carmen Villalobos Credit: Instagram / Carmen Villalobos ¡Más allá de las especulaciones o rumores definitivamente, todo lo que luce esta talentosa actriz le queda espectacular!

