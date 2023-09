Carmen Villalobos revela el tratamiento que la está ayudando bajar de peso La presentadora se sinceró en su cuenta de Instagram sobre este secreto de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano, Carmen Villalobos se ha sincerado sobre su cambio de peso y ha mandado un mensaje importante a sus fans sobre el amor propio. "Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos", compartió la presentadora en sus redes. Ahora, la colombiana está compartiendo cómo está regresando a su rutina típica y reveló uno de sus secretos de belleza para lograr su envidiable cuerpo. "Voy a estar tres semanitas aquí en Bogotá y tengo que aprovechar al máximo para entrenar, para estar juiciosa y me vine a hacer la Venus", explicó desde el consultorio de la doctora Carolina Martínez Torrado. Carmen Villalobos Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images ¿Qué es el tratamiento Venus? Las máquinas Venus, disponibles en consultorios estéticos alrededor del mundo, utilizan la radiofrecuencia para calentar y eliminar las células grasas debajo de la piel. También estimula la producción del colágeno, lo cual ayuda a combatir la flacidez y la celulitis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Carmen, su objetivo es eliminar grasa en las zonas que son difícil de reducir con el ejercicio. "Sobre todo la adiposidad localizada, esa la tengo bien localizada después de las vacaciones y la tragadera", bromeó mientras se hacía el tratamiento. Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Carmen explica que durante su primera sesión, su enfoque es en su espalda y en las piernas. Se recomiendan de seis a diez sesiones de la Venus realizadas una vez a la semana.

