Carmen Villalobos: soltera y más provocativa que nunca con su nuevo look Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Ya es oficial la separación de la actriz de Sebastián Caicedo y estas imágenes comprueban que la soltería le sienta de maravilla a la guapa colombiana. ¡Mira estos looks y escoge tu favorito! Empezar galería Entre amigas Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos En el famoso restaurante Andrés Carne De Res, Carmen festejó su cumple con una blusa sensual de recortes y pantalones de cuero negro. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Todo rosa Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Con este atuendo fucsia monocromático, la protagonista de Hasta que la plata no separe siguió la tendencia "Barbiecore". 2 de 7 Ver Todo Princesa playera Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Desde Colombia, Carmen nos maravilló desde la costa con esta propuesta coqueta, vistiendo un bikini y falda a juego con estampado de palmas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Bikinazo Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos/Cheery Viruet ¡Qué cintura! Encendió las redes sensual y relajada desde San Juan con un diminuto bikini negro. 4 de 7 Ver Todo Al rojo vivo Carmen Villalobos Credit: Jose R. Madera/Getty Images ¿Quién puede olvidar los trajes maravillosos que lució en los Premios Tu Música Urbano? Nos fascinó su "vestido de la venganza" rojo confeccionado por Giannina Azar. 5 de 7 Ver Todo Amarillo brillante Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos/Cheery Viruet Entre los trajes regios elegidos por su estilista, Claudia Zuleta, este amarillo de dos piezas fue de los que más resaltó su belleza. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Presumiendo curvas Carmen Villalobos Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images También nos encantó este set brillante de top estilo bikini y minifalda. Esperamos que, en los próximos meses, seguiremos viendo su evolución de estilo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

