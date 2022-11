El look del día - noviembre 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos Credit: Armando Mota/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Kate del Castillo, Carmen Villalobos y Carmen Aub son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Armando Mota/The Grosby Group La talentosa actriz mexicana combinó su minivestido estampado, de Dolce & Gabbana, con botas negras a la rodilla y ondas sueltas en su cabello. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Gabrielle Union Gabrielle Union Credit: Raymond Hall/GC Images Con este original y divertido vestido a rayas, combinado con zapatos verde neón, llegó la actriz a los estudios de Good Morning América (ABC) 2 de 10 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Kristy Sparow/Getty Images Elegante y sofisticada lució la actriz con este traje lila de cuello alto con detalles de pedrería. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Armando Mota/The Grosby Group La actriz colombiana arrancó suspiros en la Ciudad de México, con este sexy modelo negro con cutouts y pronunciada abertura frontal. 4 de 10 Ver Todo Viola Davis Viola Davis Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Nos encantó este vestido multicolor a rayas que portó la legendaria actriz. 5 de 10 Ver Todo Margot Robbie Margot Robbie Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Este diseño verde de un solo hombro y con cutout, dejó ver el tonificado abdomen de la actriz. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de Armas Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Este hermoso vestido blanco y negro con la espalda al descubierto, de Louis Vuitton. 7 de 10 Ver Todo Jessica Chastain Jessica Chastain Credit: Emma McIntyre/WireImage La actriz llegó a una velada, en Los Ángeles, con este hermoso traje rojo con brillo y encaje. 8 de 10 Ver Todo Carmen Aub Carmen Aub Credit: Armando Mota/The Grosby Group Hermosa lució la actriz con este vestido de lentejuelas tornasol. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz colombiana salió a comer con este look de falda de encaje a la rodilla y top strapless tipo corsé. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 21, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.