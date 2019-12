Carmen Villalobos, Jennifer López y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Karla Martínez y Zendaya son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Carmen Villalobos Image zoom Mezcalent Supersexy lució la actriz con este look de pantalón negro de talle alto y croptop crema con vuelos. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jennifer López Image zoom Gotham/GC Image Vimos a López en Nueva York luciendo muy fina y recatada con este conjunto gris de pantalón de talle alto y chaleco, que combinó con camisa blanca, botas negras y un elegante abrigo. 2 de 11 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Nos encantó este vestido amarillo maxi con vuelos que portó la presentadora para un encuentro con sus fans en República Dominicana. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement La Reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Espectacular lució su majestada con este vestido negro con toques dorados, que combinó con elegantes sandalias, para ir a una premiación en Madrid. 4 de 11 Applications Ver Todo Zendaya Image zoom Brendon Thorne/Getty Images) Bellísima y muy chic lució la cantante y actriz con este conjunto blanco de falda maxi y croptop de manga larga, de Mônot. 5 de 11 Applications Ver Todo Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martinez Nos encantó este look otoñal de falda morada plisada, top negro de cuello alto, cinturón y botines, que portó recientemente la presentadora mexicana. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nicole Scherzinger Image zoom Ricky Vigil M/GC Images Supercool lució la artista con este look casual de jeans skinny, camiseta blanca, suéter crema y botas rojas por encima de la rodilla. 7 de 11 Applications Ver Todo Michelle Salas Image zoom Mezcalent La socialité lució increíble con este minivestido estampado con escote profunda. 8 de 11 Applications Ver Todo Ninel Conde Image zoom Mezcalent La diva mexicana eligió este traje plateado de un solo hombro, para ir a una velada en México. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Victoria Beckham Image zoom Ricky Vigil M/GC Images Elegante lució la diseñadora con este clásico conjunto negro de pantalón de talle alto y chaqueta, que complementó con una camisa blanca y zapatos de punta. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Carmen Villalobos, Jennifer López y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.