Todos los secretos del espectacular look de belleza de Carmen Villalobos en los Premios Tu Música Urbano La encargada del maquillaje y peinado de la actriz, Alejandra Barraza, nos explica con lujo de detalles cómo conseguir su look fresco y juvenil. Anoche Puerto Rico vibró con los grandes éxitos musicales del momento con la celebración de los Premios Tu Música Urbano en San Juan. Una gala repleta de estrellas del género como Farruko, Valeria Fernández, Sech y más, que pusieron a bailar a todos los asistentes al Coliseo. El evento, transmitido por Telemundo, fue conducido por Carmen Villalobos, Omar Chaparro y Zuleyka River. La actriz colombiana disfrutó desde el primer momento de los ensayos hasta el fin de la gala, como una auténtica fanática de la música y pudimos verla cantar y bailar tanto en el camerino mientras se preparaba, como tras bambalinas. Hablamos con Alejandra Barraza, quien se encargó de maquillar y peinar a Villalobos para el evento, para saber cómo logró que la artista brillara con luz propia durante la premiación, con una piel luminosa y fresca, y unas ondas que sobrevivieron desde la alfombra hasta el último cambio de vestuario. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images ¿Qué te inspiró para el look de maquillaje?

Queríamos enfocarnos en la piel, que se mire luminosa, jugosa, pero super natural y fresca. Empezamos con una mascarilla de Lancome para preparar la piel, (Advanced Genifique Hydrogel Melting Mask). Después usamos las bases en crema de TNT Cosmetics, porque queríamos cobertura y perfeccionar. Carmen tiene muy buena piel pero queríamos ese look bien hidratado que se ve más joven y fresca. Para la luminosidad en el rostro usamos esta blush palette de TNT Cosmetics, también iluminador que daba este bronceado y glow. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Cortesía ¿Y el maquillaje para los ojos?

Lo mantuvimos todo muy natural, las sombras también, pero con brillo, para enfocarnos en el glow. Y un consejo que me gustaría dar. [En los ojos] usamos unos pigmentos de Inglot muy luminosos. Son sueltos, difíciles de colocar, con la brocha es difícil. La mejor forma de ponerlos en con el dedo, ¡no hay brocha que haga lo que tu dedo pueda hacer! Pon el dedo, presionas y deslizas, se pega fabuloso. Y pestañas postizas, usamos las Wispies de Ardell, bien naturales. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Cortesía ¿Algún consejo para poner las pestañas?

Algo muy importante es que yo siempre las rizo con un enchinador, un rizador. Siempre rizarlas antes de ponerlas para que te den ese efecto de que el ojo esté bien abierto, porque a veces sin rizarlas te da ese efecto que está dormido. Ya que no estábamos haciendo un delineado fuerte con un negro o azul, realmente el efecto de agrandar el ojo era con las pestañas. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images ¿Qué hay sobre los labios?

El maquillaje no cambió durante todo el show porque era muy natural, muy fresco, le iba con todos los looks. Los labios los mantuvimos nude pero glossy. El único cambio fue cuando ella se puso un vestido amarillo y queríamos crear un contraste lindo. Para los labios escogimos un rojo pero no oscuro sino un rojo naranja, más de verano, un color muy empoderado y lindo que se veía fabuloso en las fotos y la television. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Instagram Hablemos ahora del cabello, ¿cómo creaste esa fabulosa y larga melena ondulada?

Carmen tiene el pelo corto, para que no salgan sus mechas cortas escondí la mayor parte con trenzas y de ahí le puse extensiones de The Hair Shop, de 22 y 20 pulgadas, como si tuviese capas. Eran rubias. Carmen tiene el cabello de color café pero usé un spray de L'Oréal que pongo a la raíz para que se difumine el color, es súper bueno. Eso le puse a todas las extensiones. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Instagram Alejandra Barraza Y después, las ondas.

Queríamos largo pero un look súper de playa, no muy producido pero perfecta. Le hicimos ondas playeras. Para que la onda fije, porque Carmen tiene el cabello lacio y es muy fácil que resbale y no le dure todo el show porque hicimos varios cambios, le puse este spray -Style Control Me de Sexy Hair- que me encanta porque no solamente protege del calor sino que también tiene fijación. ¡No le hicimos nada al rizo desde que comenzó el show! Fue el mismo que hicimos temprano y aguantó todos los cambios: empezamos con el cabello suelto, de ahí hicimos una media cola, que tenía como unos twists en el medio para darle un efecto más moderno. Después le hicimos una cola alta con la misma onda. Lo último regresamos al cabello suelto recogido solo en los costados. Estos premios son de música urbana y se prestan para que el look sea más ligero, más divertido, mucho más juvenil y en tendencia, eso era lo que queríamos. Con todos los peinados queríamos destacar la piel, que se vea bien el maquillaje y lo bella que se mira Carmen. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Cortesía ¿Algún otro truco para el cabello?

Para los fly aways, cuando tenía que hacer los recogidos lo hacía con esta pasta de Tancho que es un producto japonés buenísimo para que sea rápido y te quede bien pulido, pero no duro como con spray. No queríamos usar spray porque queríamos que se viera muy fresco, nada como muy peinado muy elegante, no como los Oscars, sino muy juvenil. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images Como una de las anfitrionas de la noche, la actriz nos maravilló con espectaculares trajes seleccionados por la estilista Claudia Zuleta. Todos fueron de la diseñadora dominicana Gianinna Azar. Primero nos impactó con un modelo rojo de un solo hombro, con pedrería y tremenda abertura en la falda, que eligió para posar en la alfombra. Carmen Villalobos Premios Tu Música Urbano Credit: Alexander Tamargo/Telemundo via Getty Images Ya durante la gala, primero destacó sus encantos en un sensual y dinámico traje azul turquesa con cientos de flecos de pedrería que combinó con botas altas blancas con brillos. A continuación, lució un minivestido de cristales triangulares dorados con escote halter, y zapatos de tacón y plataforma con brillos dorados. Después apostó por un llamativo set de cropped top y falda larga en amarillo canario de brillos y para terminar la noche, un original conjunto de minifalda y brasier negros con brillos con unas botas a medio muslo.

