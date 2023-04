¡OMG! Así luce Carmen Villalobos con el cabello rosa La actriz se sincera sobre su próxima transformación: “me lo quiero pintar de rosado”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos está en una nueva etapa de su vida. Desde su separación de Sebastián Caicedo, vemos a la actriz más guapa y llena de vida que nunca y ahora, quiere hacerse un cambio más que refleje su nueva vibra. En un video compartido a sus historias en Instagram, la colombiana experimentó con un filtro que la dejó con su cabello en un tono rosa y quedó enamorada con los resultados. "Me lo quiero pintar de rosado cuando termine el proyecto", le contó a sus fans y seguidoras. Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Su maquillista, Norma Jane, también estuvo de acuerdo con la idea. "Te quedaría divino ese color", le confirmó. Parte de su inspiración para gozar el color coqueto es su paisana amante a los colores de cabello vivos, Karol G. "Ya que Karol G se lo puso rosado y yo estoy pensando en este rosadito hace tiempo", mencionó. También hemos visto a celebridades como Angelique Boyer y Alejandra Espinoza añadiendoles un toque temporal de rosa a sus melenas. Hace casi un año, la presentadora de "Top Chef VIP" cambió el tono de su cabello de rubio a un color cobre casi anaranjado y nos encantó el look, así que estamos seguras que el rosado también será todo un éxito. ¿Qué opinas de Carmen con el cabello rosa?

