Carmen Villalobos manda un mensaje sobre la belleza y presume su cuerpazo sin importar unas libras demás Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos La actriz se sinceró sobre su aumento de peso, ¡pero no nos queda la menor duda que sigue tan guapa como siempre! Aquí las fotos que lo comprueban. Empezar galería Carmen comparte Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos En su cuenta de instagram, la colombiana explicó que nunca siente ninguna vergüenza por su cuerpo con unas libritas más o menos. "Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre", compartió. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sus vacaciones Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Durante su viaje a Europa con Frederik Oldenburg, Carmen se pasó varias semanas "comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más" y verdaderamente disfrutando de la pausa entre temporadas de Top Chef VIP. 2 de 7 Ver Todo Disfrutando Roma Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Aquí la vimos explorando el coliseo y dando lección de estilo con una blusa strapless y un pantalón ancho a juego. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Feliz bajo el sol Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina", reveló Carmen al regresar de su viaje. 4 de 7 Ver Todo Al aire Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos En la televisión, la presentadora nos sigue maravillando con sus propuestas de moda. 5 de 7 Ver Todo Su media naranja Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Junto a su querido Fredrik, Carmen presumió sus curvas con un conjunto al rojo vivo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belleza eterna Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos "Ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, retomar, así sea agosto. Así que hoy empezamos a darle de nuevo al ejercicio, con toda la pereza del mundo y con toda la motivación. A darle con todo", se expresó. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

