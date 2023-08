Carmen Villalobos presume su aumento de peso y hace poderosa reflexión Después de un verano placentero, la actriz ha retomado las rutinas, pero siempre valorando su figura sin importarle las libras de más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un mundo donde la imagen ideal se asocia con la delgadez, el cutis perfecto y la musculatura impecable, Carmen Villalobos ha mandado un mensaje donde aboga por cultivar la felicidad. Después de un verano lleno de momentos entrañables con su pareja Frederik Oldenburg, de viajes al Viejo Continente y un merecido descanso con los suyos, la actriz colombiana se muestra lista para retomar las rutinas que quedaron en el camino. Toca comer más juiciosa e ir al gimnasio, pero sin ponerse presión ni juzgarse por las libritas de más que haya podido subir. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y su poderoso mensaje sobre el peso | Credit: IG/Carmen Villalobos "Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina", empieza su mensaje desde la madrugada en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Carmen, hay cosas que están por encima de todo lo demás. Ser feliz y aprovechar el momento con la gente amada, frente a la mesa y reír sin fin, son algunas de ellas. "Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre." Eso no significa que haya que descuidarse y olvidarse de las rutinas saludables, pero tampoco obviar lo que el cuerpo, la mente y el corazón también necesitan. Con la nueva temporada ya a la vuela de la esquina, Carmen está lista para regresar al ejercicio de una forma más disciplinada. "Ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, retomar, así sea agosto. Así que hoy empezamos a darle de nuevo al ejercicio, con toda la pereza del mundo y con toda la motivación. A darle con todo", expresó. Desde el gimnasio, la conductora se mostró llena de energía y decidida a ponerse en forma después de unas semanas de relajación. Hubo mareos, ganas de vomitar y cansancio, pero también buena actitud. Carmen Villalobos Carmen Villalobos en el gimnasio | Credit: IG/Carmen Villalobos Disciplina y felicidad conforman la fórmula perfecta para Carmen. Ah, y la sonrisa, el ejercicio que practica cada día.

