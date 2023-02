Carmen Villalobos: su nuevo estilo más enamorada que nunca con Frederik Oldenburg Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Carmen Villalobos El amor le sienta de maravilla a la colombiana. ¡Mira estos looks desde que está estrenando pareja y escoge tu favorito! Empezar galería Amor secreto Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Carmen Villalobos Un mes antes de anunciar su noviazgo, Carmen insinuó en un post a Instagram que empezaba su 2023 "Más feliz, radiante, afortunada y enamorada". Para las fotos, vistió una blusa verde que complementó su cabello rojo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio El anuncio Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Carmen Villalobos A principios de febrero, la pareja confirmó su amor con esta foto, en donde vemos a la actriz vistiendo un look colorido y alegre. 2 de 7 Ver Todo A juego Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Frederik Oldenburg Para una noche en Cartagena, Frederik y Carmen coordinaron sus atuendos para vestir piezas azul marino y lucir más enamorados que nunca. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Para la alfombra Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Carmen Villalobos Hasta en los eventos sin Frederik, Carmen lleva una sonrisa espectacular que complementa cualquier atuendo, especialmente este traje colorido con recortes. 4 de 7 Ver Todo Gira por Colombia Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Frederik Oldenburg Carmen llevó a su media naranja a conocer el famoso restaurante Andrés Carne De Res de Bogotá vistiendo un atuendo negro muy sensual y un labial rojo clásico. 5 de 7 Ver Todo De viaje Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Carmen Villalobos En la playa, la actriz lució sensual y relajada vistiendo este bikinazo a rayas. ¡Qué guapa! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Felicidad pura Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Credit: IG/Carmen Villalobos En su foto más reciente juntos, Carmen vistió un saco al rojo vivo para una cita en un restaurante romántico. ¡Le deseamos todo lo mejor a esta pareja! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Villalobos: su nuevo estilo más enamorada que nunca con Frederik Oldenburg

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.