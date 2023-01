Mira las fotos más hot de Frederik Oldenburg, el supuesto nuevo amor de Carmen Villalobos El venezolano de 37 años, presentador de Exatlón USA, se ha ganado el cariño de miles de fanáticos gracias a su talento y el carisma Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 fue un año de mucho trabajo para Carmen Villalobos, pero también el año en que vivió una de las situaciones más dolorosas y complicadas de su vida, la separación de esposo Sebastián Caicedo. Como sabrás, la pareja de actores se casó a finales del 2019 después de más de diez años de relación y lamentablemente el año pasado decidieron tomar caminos diferentes. Si bien ambos han decidido no hablar del tema y han asegurado que simplemente se acabó el amor, todavía no sabemos a ciencia cierta las causas que los llevaron a terminar su idílico romance. Desde su separación a Caicedo se le ha vinculado sentimentalmente con una una modelo colombiana y hace unos días nos enteramos de que al parecer Villalobos también se está dando una oportunidad en el amor después de que, durante sus vacaciones en República Dominicana, fue fotografiada con el presentador Frederik Oldenburg. El venezolano de 37 años es conocido por su rol de presentador en el show de telerrealidad Exatlón USA que se transmite por Telemundo y por su rol de presentador de deportes en dicha cadena. Si bien ama su trabajo en televisión, su primer amor es el fútbol. De hecho, por unos años formó parte de la Segunda División de Uruguay. Su talento y carisma lo han llevado a ganarse el corazón de miles de fanáticos, pero no podemos negar que es esa hermosa sonrisa y ese increíble cuerpo lo que tiene a muchas, incluyendo a Villalobos, suspirando. Si no estás convencida, échale un vistazo a algunas de sus fotos más candentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frederik Oldenburg Credit: Instagram/Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg Credit: Instagram/Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg Credit: Instagram/Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg Credit: Instagram/Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg Credit: Instagram/Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg Credit: Instagram/Frederik Oldenburg

