Carmen Villalobos deja a todos boquiabiertos al posar en diminuto bikini La actriz colombiana fue a consentirse a un spa en Bogotá y aprovechó para tomarse las sensuales fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos es sin duda una de las actrices más talentosas y carismática de la televisión. Gracias a esos inolvidables personajes que ha interpretado, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas y queridas de toda Latinoamérica. La colombiana, que en este momento se encuentra en plena producción de su nuevo proyecto, también es una de las más sexy. Y es que si bien su talento es lo que la ha llevado a dónde está, no podemos negar que su belleza siempre ha impactado a sus seguidores. Y es que la además de un rostro hermoso, la actriz goza de una figura envidiable, una que ha logrado mantener gracias a una alimentación sana y a su efectiva rutina de ejercicios. Con todo y que sabemos que tiene un cuerpazo, no dejamos de sorprendernos cuando la vemos en diminutos trajes de baño como el que lleva en las fotos que publicó recientemente en su cuenta de Instagram. La colombiana publicó una foto muy hot en la que aparece con un sensual bikini negro mientras disfruta de la piscina de un spa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen villalobos en sexy bikini Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen villalobos en sexy bikini Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen villalobos en sexy bikini Credit: Instagram/Carmen Villalobos "Les cuento que hoy, en medio de tantas grabaciones, me tomé un tiempito para consentirme y relajarme", escribió Villalobos en la publicación. "Ustedes no se imaginan la delicia de lugar aquí en Bogotá Wellness Spa Movil Center gracias por consentirme tanto. No hay que esperar un momento especial para cuidarnos y amarnos". En la foto las imágenes, se puede apreciar el tonificado abdomen de Villalobos, al igual que sus tonificados brazos y sus curvas perfectas. La verdad es que la actriz tiene una figura envidiable.

