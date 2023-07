¡Feliz cumpleaños Carmen Villalobos! Echamos la vista atrás para recordar sus looks más glamorosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images A sus 40 años, la actriz luce más guapa que nunca. Hoy la celebramos con un repaso a su estilo en la alfombra roja. Empezar galería 2009 Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Gustavo Caballero/Getty Images En su primera alfombra roja de los Premios Billboard, vimos a la actriz de Sin senos no hay paraiso modelando un traje fucsia de escote atrevido. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio 2011 Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Troy Rizzo/Getty Images Regresó al evento dos años después con una pinta rosa de silueta clásica. 2 de 8 Ver Todo 2014 Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Alexander Tamargo/WireImage Dió lección de estilo en los Billboards con un vestido negro asimetrico y un labial rojo muy chic. 3 de 8 Ver Todo Anuncio 2015 Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Michael Tran/FilmMagic La colombiana maravilló en los LAMAs con esta propuesta sensual de transparencias y pedrería. 4 de 8 Ver Todo 2017 Carmen Villalobos Credit: Gilbert Carrasquillo/WireImage Para nuestra gala de "Los 50 más bellos", eligió un top estilo corset con flequillo y un pantalón negro. 5 de 8 Ver Todo 2018 Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Esta prenda adornada con flores azules que vistió en los premios Billboard nos dejó boquiabiertas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Jose R. Madera/Getty Images ¡Qué guapa! Optó por el rojo vivo en los Premios Tu Música Urbano con esta propuesta de la diseñadora dominicana Gianinna Azar. 7 de 8 Ver Todo ¡Felicidades Carmen! Carmen Villalobos, alfombra roja Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Y así de regia le vimos para los Upfront de NBC, su alfombra más reciente. ¡Esperamos ver a la presentadora con más looks divinos en muchas más ocasiones! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 8 2009 2 of 8 2011 3 of 8 2014 4 of 8 2015 5 of 8 2017 6 of 8 2018 7 of 8 2022 8 of 8 ¡Felicidades Carmen!

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz cumpleaños Carmen Villalobos! Echamos la vista atrás para recordar sus looks más glamorosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.