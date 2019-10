Carmen Villalobos, Ariadne Díaz y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Victoria Beckham y Eva Longoria son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Carmen Villalobos Image zoom Instagram/Carmen Villalobos Horas antes de su boda, la actriz colombiana recorrió las calles de Cartagena ataviada con este fresco y tropical vestido maxi estampado. Durante su paseo aprovechó para tomarse la foto con una palenquera. Advertisement Advertisement Victoria Beckham Image zoom Raymond Hall/GC Image Nos encantó este set crema a cuadros que la diseñadora combinó con una camisa roja y llamativas botas con estampado de leopardo. ¡Chic! Eva Longoria Image zoom David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Para ir a una velada, la actriz y productora optó por este clásico conjunto negro de pantalón y chaqueta cruzada. Advertisement Gigi Hadid Image zoom Robert Kamau/GC Images Captamos a la modelo saliendo de su apartamento con este look casual de jeans, camisa a rayas, botines negros y abrigo gris. Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Regia lució la presentadora con este elegante jumpsuit negro con mangas acampanadas de BCBG. Ariadne Díaz Image zoom Instagram/Ariadne Diaz Para ir a una divertida velada, la actriz mexicanan optó por este look de clásico pantalón negro y blusa estampada. Advertisement Advertisement Advertisement Hailee Steinfeld Image zoom Daniel Zuchnik/WireImage Este ceñido traje dorado strapless con transparencias y detalles de brillo, de Francesco Scognamiglio, hizo que la actriz luciera supersexy. La reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Superelegante y sofisticada lució su majestad con este hermoso vestido gris de manga larga con aplicaciones florales. Melanie Griffith Image zoom 2019 Goff Photos/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Elegante lució la legendaria actriz con este vestido negro estampado. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

