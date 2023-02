Carmen Villalobos y su novio Frederik Oldenburg cambian de look La actriz colombiana y el conductor de Telemundo acudieron juntos este miércoles a un salón de belleza en Colombia, donde se sometieron a un cambio de imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frederik Frederik Oldenburg; Carmen Villalobos | Credit: Telemundo; Mezcalent El noviazgo entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg marcha a las mil maravillas. Cada vez son más frecuentes las muestras de amor públicas en las redes sociales entre la carismática conductora y actriz colombiana y el presentador venezolano. "Llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día. Las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a ti. Te amo demasiado", compartía días atrás Frederik desde su perfil de Instagram. La feliz pareja se encuentra actualmente en Colombia, país de origen de Villalobos, disfrutando de su amor, pero también preparándose para lo que está por llegar en sus respectivas carreras. Carmen Villalobos Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos La protagonista de la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso, cuya cuarta temporada producirá próximamente Telemundo, y el periodista acudieron este miércoles juntos a un salón de belleza, donde Villalobos se sometió a un cambio de imagen. "Tengo que confesar que voy a extrañar mi color cobrizo. Pero aquí vamos con toda con mi nuevo cambio de color", compartió la actriz a través de sus historias de Instagram. Carmen Villalobos Carmen Villalobos cambia de look | Credit: Instagram Carmen Villalobos Villalobos no fue, sin embargo, la única que decidió hacerse este miércoles un cambio de look. "Y no solo yo me hice cambio de look", contó la actriz mientras mostraba a su pareja. Carmen Villalobos Frederik Oldenburg también cambia de look | Credit: Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no podía ser de otra forma, tanto Carmen como Frederik no dudaron en posar juntos al finalizar su cambio de look para mostrar a sus seguidores el resultado final. Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg con sus nuevos looks | Credit: Instagram Carmen Villalobos La imagen habla por sí sola. ¡Quedaron hermosos! Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg con sus nuevos looks | Credit: Instagram Carmen Villalobos ¡Qué viva el amor!

