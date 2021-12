¡Carmen Villalobos enmudece con su impactante cambio de imagen para el 2022! "¿Qué les parece mi nuevo look?". Con esta pregunta y su imagen renovadora, la actriz colombiana ha mostrado una vez más que... ¡se atreve con todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ni siquiera el último día del año podría pasar desapercibida Carmen Villalobos. Mujer guerrera, luchadora incansable y en búsqueda de sueños bonitos, la actriz volvió a sorprender a todos con esta nueva e impactante transformación. Para desear un feliz 2022, la protagonista de El final del paraíso quiso hacerlo a lo grande y con un video que muestra el cambio radical que ha dado a su físico. "Mi gente, tengo que admitirlo... ¡Disfruté mucho ser rubia! Pero en vísperas de un nuevo año, es el momento de abrirse a nuevas aventuras y posibilidades... ¿Qué les parece mi nuevo look? ¡A mí me encanta!", escribió entusiasmada. Y a sus seguidores parece que también, ¡y mucho! Este atrevido look recuerda a la Carmen de los comienzos de melena larga y pelo más oscuro que conjuga a la perfección con su tez clara y sus chispeantes ojos. El video fue tomado en el salón del estilita Ricardo Plata, quien estuvo a cargo de cada detalle en este cambio de fin de año. Además de una imagen arrasadora, Carmen también anunció cosas nuevas que llegan. Cambios muy positivos que afectan para bien su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se vienen muchas sorpresas... Que tengan un grandioso 2022", añadió feliz. Sin duda el año que queda atrás ha sido uno importante para la intérprete de 38 años tanto en términos personales como laborales. Carmen Villalobos Carmen Villalobos; Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, protagonista de Café con aroma de mujer (1994) | Credit: Telemundo; Mezcalent Ha presentado su propio programa (Escuela imparables), formado parte de la telenovela Café con aroma de mujer y ocupado las portadas de importantes revistas. En lo personal, se ha mudado a Miami y su historia de amor con su esposo Sebastián Caicedo sigue viento en popa. Su positivismo y alegría continúan siendo sus planes para el próximo año en el que seguro seguirá haciendo las delicias de sus fans. ¡Gracias por tu sonrisa y feliz año, querida Carmen!

