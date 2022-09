Por qué nos encantan los looks de Carmen Villalobos en Top Chef VIP Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram La colombiana nos enamora a diario con los atuendos coloridos, sensuales y favorecedores que luce en el show de Telemundo. Mira algunos de nuestros favoritos hasta el momento e ¡inspírate! Empezar galería Sabor latino Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram Con su escuadrón de belleza, la maquilladora Norma Jane y el estilista Jorge Malavé, la actriz ha lucido conjuntos impresionantes como este en blanco y negro, con volantes, minifalda con cola y tremendas plataformas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sensuales aberturas Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram Con un físico envidiable, la colombiana puede permitirse el lujo de portar tops cortos o vestidos con un diseño como este animado traje de falda satinada, con aberturas en el abdomen. 2 de 8 Ver Todo Reina del jean Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram En uno de los shows la pudimos ver con este enterizo de mezclilla con un twist vanguardista, la parte de arriba sin mangas y abierta, que combinó con un sensual top negro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Inspiración cítrica Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram Sin temor a los colores fuertes, ya sea en looks monocromáticos o combinaciones arriesgadas como este top verde lima con una falda larga de tono neón. 4 de 8 Ver Todo Ritmos calientes Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram Para moverse entre los fogones, la conductora contribuye a subir la temperatura con modelos como este set de falda con vuelo y top con un original escote. 5 de 8 Ver Todo También estampados Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram Porque no solo de looks sólidos vive su clóset, la bella presentadora también ha vestido piezas estampadas, como un enterizo naranja o esta minifalda evasé de rayas que conjuntó con una coqueta blusa. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belleza caribeña Carmen Villalobos looks en top chef vip Credit: Instagram Este pantalón palazzo con estampas de animales, fue la elección perfecta para posar junto al mar sin perder un ápice de elegancia. El top de escote asimétrico nos enamoró. No podemos dejar de mencionar la fabulosa trenza que corono el look. 7 de 8 Ver Todo Sobria y elegante Carmen Villalobos looks en top chef vip En el primer capítulo de eliminación vimos a la presentadora coon un look más serio de lo habitual. ¿Sería por la solemne ocasión? Este cropped top con vuelos en las mangas y pantalón a juego le hizo ver regia. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

