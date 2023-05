Carmen Villalobos posa para las redes con un atuendo negro muy sexy ¡Qué guapa! ¿Te gustó el look que llevó la presentadora? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante esta temporada de Top Chef VIP, Carmen Villalobos luce más guapa que nunca y se debe al trabajo de un estilista talentoso: Jorge Malavé. Con la ayuda de Jorge, Carmen marca tendencia todos los días en Telemundo y ahora, el dúo nos dio un look chistoso a cómo retratan sus atuendos. En un video en Instagram, vemos a la actriz colombiana junto al estilista venezolano corriendo de sitio a sitio para encontrar el lugar perfecto para una foto espectacular. "Cuando vamos a grabar a locación y no tenemos tiempo de conocer 😎😎😎😎! El mejor compañero de mundo @jorge.malave 🤣🤣🤣🤣", escribió la presentadora junto al reel. "Hermosa", "Eres experta en poses te salen de una vez", y muchos emojis de riza contaron entre los miles de comentarios de sus fans. Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Por supuesto, nosotras como amantes de la moda quedamos enamoradas con su look y ya lo queremos en nuestros guardarropas. Para el video, la pareja de Frederik Oldenburg seleccionó un conjunto negro de crop top con tiras cruzadas y un pantalon ancho mas una camisa blanca desahogada. Completó el look con sandalias nude y unos pendientes dorados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Esperamos seguir viendo el estilo fabuloso de la colombiana en Top Chef y en sus redes!

