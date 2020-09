¡Menudo cambio de look! Carmen Villalobos da el paso y se tiñe de rubia Siempre atrevida y original con su imagen, la actriz colombiana ha sorprendido con un nuevo toque a su cabello al que ha aclarado notablemente. El cambio no ha pasado desapercibido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La palabra aburrida no aplica precisamente para Carmen Villalobos, ni en su vida ni en su estilo. La actriz siempre sorprende con un accesorio nuevo, una marca de ropa diferente y modelos originales que se salen de lo habitual y rutinario. Lo mismo ocurre con su pelo, cansada del eterno color castaño oscuro, la colombiana decidió darle más color y aclararlo para darle un toque diferente. El resultado ha sido aplaudido por sus fans ya que no solo endulza su ya tierna carita sino que le aporta más luz y alegría al rostro. Aunque no se trata de un tono platino, si es un rubio claro que deja en evidencia que a ella todo le sienta bien. "Amo que les haya gustado el cambio de color", dijo tras recibir un aluvión de piropos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Sin senos sí hay paraíso ha dado un cambio bastante llamativo a su look que ha convencido a sus más de 16 millones de seguidores que así se lo han expresado. "Me encantó tu nuevo look", "Ahora sí se viene lo bueno", "Qué bella quedaste", "Este look está demasiado", "Se te ve precioso", "Divina", y así una larga lista de comentarios que dieron su aprobación de inmediato. Entre los primeros en quedar K.O. fue su marido, Sebastián Caicedo, que no dudó en contestar a su publicación con varios emojis con ojos de corazones.

