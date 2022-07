Carmen Villalobos celebra su cumpleaños luciendo muy sexy y ¿sin su esposo? La actriz se fue a Colombia a celebrar sus 39 años junto a sus seres queridos, pero su esposo no se ha salido en ninguna de las publicaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses son muchos los rumores acerca de su matrimonio que ha tenido que enfrentar Carmen Villalobos. Y es que son muchos los que aseguran que el matrimonio entre la actriz y el actor Sebastián Caicedo, ya llegó a su fin, y aunque ninguno ha hablado al respecto, hace un buen tiempo que no se les ha visto juntos. Por el momento, Villalobos sigue haciendo su vida, destacándose en su carrera y deleitando con sus publicaciones a sus miles de seguidores en las redes sociales. Hoy precisamente es su cumpleaños y la está pasando de maravilla. La querida actriz colombiana se fue a su país para pasar este día tan especial en compañía de su familia y amigos, y eligió la playa para recibir este nuevo año de vida. Anoche unos bailarines la sorprendieron con una presentación frente a la playa al ritmo de música colombiana, momento que la actriz disfrutó al máximo. Ahí la vimos con un fabuloso vestido maxi amarillo con la espalda al dscubierto, y bailando con mucho entusiasmo. "Los tiempos de Dios son Perfectos. Hay maneras de empezar el cumpleaños, pero este ha sido único, inesperado y muy especial", escribió Villalobos junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. "Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda muy especial". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra publicación que hizo el día de hoy, la colombiana aparece con un look playero supercool que incluye un sexy bikini rosado estampado y una falda a juego, que combinó con un maquillaje sencillo y una cola de caballo. "Birthday Girl", escribió Villalobos junto al set de fotos en las que aparece muy sonriente y divertida. Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Credit: Instagram Ahora bien, a quien no hemos visto junto a ella durante su celebración, es a Caicedo, algo que seguramente aumenta los rumores de separación. De hecho, el actor no ha publicado en sus redes nada referente al cumpleaños de su pareja, y tampoco le ha puesto ningúna felicitación en las dos publicaciones que ella ha hecho. Eso sí, al parecer eso no es algo que en este momento preocupa a Villalobos porque se nota que la está pasando de maravilla. ¡Felicidades Carmen!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Villalobos celebra su cumpleaños luciendo muy sexy y ¿sin su esposo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.