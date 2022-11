¡Wow! Carmen Villalobos se tiñe ella misma el cabello y el resultado es espectacular La actriz colombiana se ha pasado a la sensual gama del pelo cobrizo, ¡tienes que ver qué bien le sienta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hemos visto con el cabello rubio, castaño, color chocolate, moreno, con mechas claras… y ahora Carmen Villalobos se pasa a la gama de color más sexy, los tonos pelirrojos, ideales para iluminar y alegrar las fiestas navideñas. La actriz colombiana ha demostrado en más de una ocasión que no le tiene miedo a los cambios. Y cuando llegan estas fechas -a punto de terminar el año, le gusta renovarse y cambiar de look. Ya la vimos en el 2020, tras finalizar con su personaje de Catalina Cataña en Sin senos no hay paraíso cortó su larga melena, o en 2021, cuando se despidió de ser rubia, para regresar a sus raíces de color café. Y ahora, después de unas recientes vacaciones en México, se le despertaron las ganas de cambiar de nuevo. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent Pero esta vez, la actriz de El señor de los cielos ha ido un paso más allá. Y en lugar de sentarse en el salón de peluquería y ponerse en manos de un profesional, ha decidido tomar las riendas de este nuevo cambio ¡y teñirse ella misma! Como había prometido, Villalobos compartió con sus seguidores el proceso de transformación de su media melena, que parece muy sencillo. "He escogido un rubio cobrizo", explica. "Yo tengo una base natural con mechitas, así que vamos a ver cómo quedamos". Tras extender todo el contenido del kit para colorear su cabello, ¡comienza la acción! Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram 1. La actriz leyó bien las instrucciones del producto, pues es importantísimo no cometer errores a la hora de colorear el cabello. 2. La colombiana colocó una toalla en sus hombros para evitar manchar su ropa, y separó su melena en secciones. 3. A continuación preparó la mezcla, incorporando el color al principio que decolora el pelo. Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram 4. Tras colocarse unos guantes, comenzó a aplicar el tinte por mechones, siguiendo la línea natural. Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram 5. Una vez repartido, terminó de saturar con producto las secciones, tomando entre sus manos gruesas porciones de cabello y untando el color con sus manos, como si fuera un champú. Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram 6. Una vez pasado el tiempo indicado en las instrucciones, lavó su cabellera para eliminar los restos de producto. Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram 7. Por último, secó y peinó su nueva melena con un resultado espectacular. Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram Lo cierto es que la colombiana siempre se ve guapísima y este color le sienta muy bien. ¿Qué piensan? ¿Se animan a cambiar de look para las fiestas? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen Villalobos cambio look pelirrojo Credit: Instagram

