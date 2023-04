¡Carmen Villalobos cambia el look de su mamá y el resultado es impactante! "Son idénticas" Betty Barrios se puso en manos de su hija ¡y así quedó al final del proceso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos está feliz, y eso lo proyecta en cada aparición. Su carrera va viento en popa y el amor también reina en su vida. Acaba de estrenar la segunda temporada de Top Chef VIP con una buenísima acogida y continúa con un sinfín de proyectos que tienen su agenda llena, y su corazón, también. Sin embargo, siempre busca el ratito para los suyos. En esta ocasión, para su mamá, Betty Barrios, con quien compartió un momento entrañable. Madre e hija derritieron las redes con su bonita interacción. La también presentadora le hizo un cambio de look a su progenitora que encandiló a sus seguidores por cómo quedó y su bella unión. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "¡Lo prometido es deuda! Le di color al pelo de mi mamá, tienen que ver hasta el final para ver lo divina que quedó. ¡Los momentos de calidad que nos llenan de color con nuestras mamás merecen ser celebrados! Para esta temporada de madres, decidí consentir a mi mamá llenando de color sus días con un cambio de look", escribió Carmen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mami cubrió sus canas con un color de lo más natural que la favoreció muchísimo e hizo lucir aún más bella si cabe. Los comentarios de los fans de la artista no se hicieron esperar, y es que, el parecido entre ambas es impresionante. Y con esta transformación, ¡mucho más! "¡Se parecen mucho!", "Eres igualita a tu mami", "Son idénticas", "Quedó bella", "Ya sabemos de dónde nuestra Carmen sacó toda su belleza, brillo y luz", escribieron gratamente sorprendidos sus seguidores. Para Carmen, estos son los momentos que verdaderamente valen la pena en la vida. " Las invito a buscar esos espacios y momentos que las recarguen de color y amor, y a hacer parte a sus madres de este ritual tan especial. Celebremos juntas esos momentos que nos llenan de color. ¿Se animan?", expresó feliz junto a su mami.

