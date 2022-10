Carmen Villalobos arrasa con su encanto durante sus increíbles vacaciones en Tulum La actriz colombiana se encuentra en el paradisíaco destino junto a su mamá y unos amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos meses no han sido fáciles para Carmen Villalobos y no es para menos. La actriz colombiana se separó Sebastián Caicedo, quien por los últimos 15 años había sido su compañero inseparable y con quien se casó a finales del 2019 en una lujosa boda realizada en Cartagena, Colombia. Villalobos sorprendió a todos cuando hace unos meses anunció que ya estaba separada de su pareja y que no había vuelta atrás . Desde entonces la actriz ha tratado de pasar la página y enfocarse en su trabajo. Participar como presentadora de la más reciente temporada de Top Chef VIP, la ayudó a estar distraída y a conservar esa personalidad positiva y alegre que la caracteriza. Otra cosa que la ha ayudado es escaparse para descansar tal y como lo hizo en su más reciente cumpleaños y como lo está haciendo ahora en México. La guapa colombiana se fue a Tulum junto a su mamá y a unos amigos, y se la ha pasado de lo lindo bronceandose, disfrutando del mar, de la comida mexicana y por supuesto, de la compañía de su mamá. Durante sus increíbles vacaciones la hemos visto lucir piezas muy cool, ligeras y veraniegas perfectas para destinos de playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Eso sí, nada como las imágenes que publicó hace unas horas, las cuales dejaron con la boca abierta a sus seguidores. En las fotos la actriz aparece llevando un diminuto bikini estampado que dejaba ver su increíble figura, en especial su definido y tonificado abdomen. La verdad es que la colombiana tiene una de las mejores figuras del mundo del espectáculo. Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalbos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Nos encanta verla disfrutando, sonriendo y aprovechando su vida de soltera. En este viaje Villalobos se ve plena, feliz y muy divertida. Además, nos encantan todos los looks que ha lucido. ¡Te ves regia Carmen!

