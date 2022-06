El look del día - junio 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Marlene Favela, Carmen Villalobos y Naomi Campbell son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe Este minivestido verde neón le sentó de maravilla al bronceado de la presentadora. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Urias Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram Hermosa lució la presentadora mexicana con este coqueto minivestido estampado. 2 de 9 Ver Todo Carmen Villalobos Carmen villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos La actriz colombiana está arrasando en Puerto Rico con looks supercool y sexy como este de jeans rasgados y top tipo corsé con estampado floral. ¡Qué bella! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Mindy Kaling Mindy Kaling, look del dia Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Early Warning Services, LLC La actriz llegó a una velada, en Hollywood, ataviada con este minivestido negro con estampado floral. 4 de 9 Ver Todo Jessica Biel Jessica Biel, look del dia Credit: Julien Hekimian/Getty Images La actriz llegó al desfile de Louis Vuitton, en París, con este moderno e interesante look de dicha marca. ¿Te gusta? 5 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Karwai Tang/WireImage) Su majestad lució muy elegante con este sobrio vestido estampado que complementó con zapatos de punta y un abrigo azul cielo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana posó para sus seguidores con este atuendo que incluía jeans skinny, suéter multicolor, botas por encima de la rodilla y una boina. 7 de 9 Ver Todo Naomi Campbell Naomi Campbell, look del dia Credit: Pierre Suu/Getty Images La supermodelo acaparó miradas en París con este conjunto estampado de pantalón y camisa. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Quedamos fascinados con hermoso traje que portó su majestad. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

