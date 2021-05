Copia el look de Carmen Villalobos en nuestra portada de los 50 más Bellos Los estilistas detrás de su look nos comparten sus secretos de glamour para que puedas recrearlo en casa. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este especial de People VIP, descubrirás los mejores tips de cabello y maquillaje que aprendimos del equipo de estilistas para la sesión de fotos de los 50 más Bellos. Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha habló con Dima Osko y Julián Bello, los genios detrás del look de Carmen Villalobos. Ellos compartieron todo lo que hicieron para que luciera radiante la estrella de la esperada telenovela Café con aroma de mujer. Piel La clave del look de Carmen fue preparar su piel muy bien antes de maquillarla. Ella adora las mascarillas y los hidratantes y se realizó una rutina de belleza antes de empezar la sesión. Para dar la apariencia de una piel luminosa y muy hidratada el secreto es usar productos con textura más cremosa que productos en polvo. Carmen tiene una piel privilegiada y por eso Dima optó por una opción de piel radiante poco cargada pero ideal para que registrara bien en cámara. Su maquillaje de piel se realizó con la base Estee Lauder Double Wear y el Creamy Concealer de NARS. Ojos Usó la paleta Afterglow de NARS, seleccionó tonos luminosos de rosa y tierra para resaltar la belleza de Carmen con mucha naturalidad. Lo reforzó con pestañas postizas y por supuesto con unas cejas bien definidas y peinadas hacia arriba. Labios Dima mantuvo el color natural de la boca de Carmen con un lápiz neutro y un toque de brillo también en nude. Lo logró con dos productos de MAC, un lápiz en el tono Soar y el Powerglass Lipgloss. Pelo Para mostrar el rostro hermoso de Carmen, Julián quiso despejar su cara y dejar el cabello hacia atrás lo más posible. Realizó un wet look con la pasta de Tec Italy hair dimensión y laca Elnett de L'Oréal Paris.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Copia el look de Carmen Villalobos en nuestra portada de los 50 más Bellos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.