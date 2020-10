"Hace 10 años los que me vieron pasar de ¿Dónde está Elisa?, de Niñas mal a de repente un pequeño cambio en Esperanza del corazón sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo […], pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar", dio a conocer Aub.