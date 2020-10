Close

Carmen Aub compartió su primera foto sin los implantes de seno y pidió un consejo La actriz mexicana, mucho más recuperada de su operación, celebró su 31 cumpleaños con el mejor regalo de todos, la alegría de empezar una etapa nueva y sin riesgos de salud. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi diez días después de anunciar que diría adiós a los implantes de seno, Carmen Aub ha compartido sus primeras imágenes con motivo de su 31 cumpleaños. La actriz ha celebrado este día tan especial no solo con el amor de los suyos y una deliciosa tarta, sino con la ilusión de empezar una nueva y más saludable etapa. Tal y como ella misma explicó en su video, los riesgos de salud que suponía seguir con dichos implantes eran tan altos que decidió poner punto y final a esa agonía y anteponer su bienestar al físico. Más recuperada de la cirugía que ya se llevó a cabo, la intérprete de El señor de los cielos se mostró al natural en su perfil de Instagram con un mensaje muy motivador donde pedía un consejito a sus seguidoras. Image zoom Carmen Aub IG/Carmen Aub Aunque todavía no ha enseñado cómo luce su escote, en la imagen es notable la disminución del volumen. Lo que ha aumentado es el alivio que Carmen siente al saber que ya no corre riesgos. "Hay algo que se llama Breast Implant Illness, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar", detalló la artista mexicana en el video donde comunicó su decisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora celebra por partida doble, la salud y un nuevo año lleno de lecciones aprendidas. "Viví feliz para siempre.... creo que apenas ahorita aprendí a conocerme, aceptarme, quererme y SER, no es que antes no era auténtica pero aprendí a cuestionarme qué valores y creencias seguía porque así aprendí en la casa y en la sociedad y cuáles eran los que de verdad me definían", expresó en su último post de IG. Image zoom Carmen Aub Mezcalent Aunque todavía le es incómodo moverse y tiene bastantes molestias, ya ha pasado lo peor. Esta situación es muy nueva para ella y ahora pide un consejito a las mujeres. "Ando en busca de el mejor push up bra... ¡recomienden! LOS LEO", bromeó.

