Carlota Sarcos, hija de Chiquinquirá Delgado, deslumbra en su primera cena en la Casa Blanca La conductora venezolana asistió junto a su hija menor y su pareja, Jorge Ramos, a una mágica cena navideña en la residencia presidencial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La conductora Chiquinquirá delgado se considera una mujer bendecida, pues posee lo que muchos anhelan: salud, dinero y amor. La venezolana triunfa con sus programas, su más reciente trabajo en el show Mira quien baila le ha traído muchas alegrías, a la vez que emprende en diferentes negocios, disfruta de su tiempo, sus viajes y goza de una estupenda relación sentimental con su pareja, el periodista Jorge Ramos. Además, la también empresaria aprovecha al máximo su papel de mamá con su hija mayor Marielena Dávila, quien ya tiene 30 años y lleva su vida, y sobre todo con Carlota Sarcos. Su benjamina, a quien procreó con el presentador Daniel Sarcos, ya tiene 12 años y se está convirtiendo en una hermosa jovencita. "Carlota es casi una adolescente, ya me roba mis zapatos, mis aretes", dijo Chiquinquirá sobre su hija menor a People en Español. "Creció y no me di cuenta cuando pasó el tiempo". Carlota Sarcos, hija de CHiquinquira, en Casa Blanca Navidad Credit: Instagram ¡Y vaya si creció! Acostumbrada a viajar con su mamá a los destinos más exóticos, como México, Dubai o Francia, últimamente la hemos visto pisar alguna alfombra roja junto a su progenitora y en las imágenes que Delgado comparte en sus redes sociales. Carlota Sarcos, hija de CHiquinquira, en Casa Blanca Navidad Credit: Instagram Precisamente así la vimos disfrutar en la noche del jueves de un evento que nunca olvidará: su primera cena de Navidad en la Casa Blanca. La niña, quien se parece mucho a su papá, lució un vestido color marfil con paneles de encaje y volantes en la falda con medias blancas y zapatos de tacón. Con la melena suelta y lacia, completó su look con un pequeño bolso y un cálido abrigo color crema. Carlota Sarcos, hija de CHiquinquira, en Casa Blanca Navidad Credit: Instagram Además de algunos detalles de la cena y de retratar a Carlota en diferentes rincones de la residencia presidencial, Delgado compartió su encuentro con Ilia Calderon y la hijita de esta, Anna, quien también es toda ya una señorita, así como un posado de su hija y Jorge Ramos frente a un arbolito navideño. Carlota Sarcos, hija de CHiquinquira, en Casa Blanca Navidad Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, ¡una noche para el álbum de recuerdos familiares!

