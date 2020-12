Close

Carlos Campos lanza una colección especial para mujer en colaboración con Simple Retro El diseñador hondureño se ha aliado con la marca de inspiración vintage neoyorquina Simple Retro en una colección cápsula especial para la Navidad. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El diseñador Carlos Campos, famoso por su dominio de la sastrería masculina, a la que imprime un toque moderno y vanguardista, ha lanzado una colección para mujer en colaboración con la marca neoyorquina Simple Retro, de inspiración vintage. Una serie de piezas protagonizadas por los trajes de dos piezas, los cortes limpios y los colores neutros, que aúnan el saber hacer del hondureño con el estilo clásico y atemporal de la firma liderada por la diseñadora china April Xie. Campos, quien fundó su marca Carlos Campos New York en 2007, proviene de una familia de sastres y decidió cumplir su propio sueño americano mudándose a Nueva York para darle al estilo clásico de este país un toque latino. En 2011 pasó a formar parte del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) al ser finalista en el VOGUE/CFDA's Fashion Fund. Image zoom Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for Lord & Taylor ¿Cómo ha sido para ti trasladar tu estilo a prendas de mujer? La gente casi no sabe, pero yo fui a la escuela de diseño Fashion Institute of Technology para hacer ropa de mujer, y lo de hombre viene de familia. ¿Cómo describirías tú esta colección cápsula? La llamaría retro moderno ¿Cuál ha sido la inspiración? La inspiración viene de la admiración que tengo por April Xie, diseñadora de Simple Retro. Queríamos incorporar lo que los dos hacemos, yo incorporar mi tipo de sastrería y también lo de ella, que son estas prendas femeninas, bien retro que ella tiene, con un aire de los 90s. Image zoom Credit: Cortesía Vestido de seda Gina. $199.99. También disponible en rosa. Háblame un poquito de la paleta de colores. La paleta es muy mía. Me encanta el azul, el blanco, el camel, que siempre uso casi en cada colección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Pantalón de pinzas Andrea, $199.99, y americana con solapas Alondra, $299.99. ¿Qué diferencias resaltarías de trabajar en ropa para hombre y ropa para mujer? Para mí no hay ninguna diferencia. Quizá en cuanto a mujer se refiere te puedes divertir un poquito más, atreverte a hacer más cosas... pero no hay ninguna diferencia. Me encanta hacer ropa y con los dos me divierto mucho. Image zoom Credit: Cortesía Blusa con vuelos Isabella. $79.99. También disponible en azul. ¿A qué tipo de mujer dirías que está dirigida esta colección? Esta colección esta dirigida que aprecia la sastrería pero que también disfruta de su parte femenina. Image zoom Credit: Cortesía Abrigo largo Samantha. $499 La colección incluye un abrigo de corte masculino, pantalones ligeramente acampanados, un vestido de seda, un cárdigan de punto, vestidos blancos plisados... piezas en las que vemos el balance entre los cortes masculinos de la sastrería clásica y siluetas femeninas y delicadas. Con precios que oscilan entre los $79.99 de las blusas y los $499 del abrigo, las piezas están disponibles en simpleretro.com

