Duelo de moda: los trajes pastel de Carlos Adyan y Rodner Figueroa ¡Dos presentadores, dos trajes parecidos! ¿Cuál prefieres? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anoche se celebraron los Premios Tu Música Urbano y como era de esperar, la alfombra roja dio mucho de qué hablar, desde el escote atrevido de Adamari López hasta el traje sensual de Ninel Conde. Y aunque los hombres casi siempre eligen looks más clásicos, este año dos chicos se destacaron por sus looks, especialmente por ser tan parecidos. Carlos Adyan fue uno de los que nos maravilló en la alfombra roja con su look. Con la ayuda de su estilista, Reading Pantaleón, el joven presentador eligió un traje en tono lavanda con cierre de un solo botón qué llevo sin camisa abajo para darle un toque más moderno. Complementó el estilo con una cadena plateada y zapatillas blancas. Carlos Adyan Credit: Jose R. Madera/Getty Images En Instagram, el chico de 26 años confesó qué el atuendo no es algo qué normalmente llevaría. "Confieso que me costó no ponerme camisa pero @readingp lo logró", explicó en un pie de foto. Y resulta que los trajes en tonos pasteles fueron la tendencia de la noche para los galanes, porque también vimos a Rodner Figueroa portando uno en un tono rosa pálido también sin camisa. Rodner Figueroa Credit: Jose R. Madera/Getty Images Para el evento, el presentador venezolano eligió un diseño de Christian Dior qué compró recientemente en Paris, complementado con gafas futurísticas, collares de cuentas y perlas y zapatillas del mismo estilo de las de Carlitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos estaban transmitiendo en la alfombra y al final del show, cuando se juntaron con el equipo, sus compañeros empezaron a bromear qué estaban vestido muy parecidos. Inmediatamente, ellos lo tomaron de una manera divertida y empezaron a comparar sus atuendos, concluyendo qué ambos marcaron tendencia. ¿Cuál fue tu versión favorita del look?

