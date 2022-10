¡Wow el cambio es increíble! Carlos Adyan se sincera y confiesa el secreto de detrás de su sonrisa Acompañado de su doctor, el carismático presentador puertorriqueño contó todo sobre la transformación que en estos tres últimos años le ha permitido lucir su mejor versión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A tres años de haber tomado la decisión de diseñar su sonrisa, Carlos Adyan está feliz con los resultados y por eso compartió a través de las redes sociales un video junto a su doctor Gerardo Beauchamp donde se aprecia el antes y después de su increíble transformación. El co-presentador del programa En casa de Telemundo explicó que le tomó tiempo disponerse a hacerlo porque se sentía inseguro ya que veía que algunas personas no les quedaban bien. Sin embargo, asegura que no se arrepiente de los resultados. En una amena conversación entre ambos, el experto en cosmetología dental aclaró que existen dos tipos de diseños de sonrisas: el de porcelana y el de resina. Explicó que Adyan tiene el segundo debido a que éstos tienden a ser más fáciles de limpiar con el hilo dental y pueden durar unos 15 a 20 años con un cuidado adecuado mientras que los otros tienden a quebrarse más rápido pues son de plástico. Carlos Adyan Credit: John Parra / Rodrigo Varela vía Getty Images "¡Lo veo y no lo creo! Ya son 3 años de mi diseño de sonrisa con @beauchampdental_ Aún me hacen preguntas como: ¿cuánto duran? ¿te pelan tu diente? ¿Resina o porcelana? Mi doctor les aclara… y sí yo dude por 3 años ponerlos, pero hoy siento que tomé la mejor decisión, de hecho aún me preguntan si son naturales", fue el mensaje que el presentador usó para acompañar el clip en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: "Amo tu sonrisa. Muy linda", "hermosura de hombre", "siempre bello", "me impresiona lo bien que te quedaron. En muchas personas se ven súper falsos, pero el doctor hizo un trabajo para admirar". Carlos es definitivamente uno de los rostros más bellos de la nueva generación de televisión hispana y su sonrisa es uno de sus más grandes atributos.

