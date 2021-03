Carlos Adyan nos mostró su clóset y quedamos boquiabiertos El presentador puertorriqueño tiene uno de los armarios más organizados que hemos visto. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gracias a su talento y simpatía, Carlos Adyan se ha robado el corazón de miles de televidentes desde que empezó en su rol como presentador del show, En casa con Telemundo. Y aunque es posible que muchos ya lo conozcan muy bien, posiblemente no todos saben que el presentador puertorriqueño es amante de la moda y que tiene un clóset envidiable. Por suerte, el presentador aceptó mostrarnos su armario y compartir con nosotros algunos detalles de su estilo, al igual que las piezas que más usa y una que otra pieza especial que conserva. "¿Qué no puede faltar en mi clóset? Este tipo de zapatos, blanco y negro, para mí es superimportante", cuenta el conductor, quien se declara amante de los sombreros. "En lo único que yo gasto dinero realmente es en los zapatos porque mi ropa no es cara. A mí me gusta vestir sencillito. Cuando uno se pone un buen zapato, [eso] le da una altura al look, espectacular". Aunque casi siempre lo vemos en el show llevando trajes, el joven asegura que en su diario vivir usa piezas más ligeras y sencillas, como las guayaberas, que son sus favoritas. Ahora bien, algo que sí nos sorprendió bastante, fue ver lo organizado que está su armario. ¡Bravo, Carlos! Si quieres ver su armario y saber todo lo que nos contó, no te pierdas el video que está al inicio de este artículo.

Carlos Adyan nos mostró su clóset y quedamos boquiabiertos

