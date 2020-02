¡Cuidado! Si tienes este cargador de bebé tienes dejarlo de usar de inmediato Es de la marca Infantino y los venden en Target. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las mochilas ergonómicas o cargadores corporales de bebés se han convertido en la manera más popular de cargar a los bebés. Y es que este cargador es fácil de usar y sobretodo mantiene a los niños cómodos y muy seguros. Ahora bien, al parecer no todos son tan seguros como creíamos. Resulta que tres de los modelos de este tipo de cargadores de la marca Infantino está siendo retirado del mercado porque están defectuosos y eso podría ocasionar un accidente. “Los broches en estos cargadores se pueden romper, representado un grave peligro”, anunció el Consumer Product Safety Commission, aclarando que existen unas 14,000 en el mercado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la compañía, estos cargadores s fueron vendidos en Target y otras tiendas alrededor del país, al igual que en Amazon, entre noviembre 15 y diciembre 20 del año pasado. Infantino asegura que sus otros modelos son completamente seguros y pueden seguir usándose. Estos son los códigos y nombres de los productos que tienen defectos son los siguientes: Evolved Ergonomic Carrier con los códigos 200-207, 2018 0619 y 2018 0719, Front2back Carrier con los códigos 200-103R y 2018 0719, y Up Close Newborn Carrier, con los códigos 200-193A y 2018 0719. Image zoom Si tienes algunos de estos modelos en casa tienes que dejar de usarlos inmediatamente. Para devolver el cargador y recibir uno de nuevo en perfectas condiciones, puedes entrar a Infantino.com a llenar un formulario. Luego recibirás un correo electrónico con todas las instrucciones para que envíes el cargador y recibas uno nuevo en unas 4 semanas. Advertisement

