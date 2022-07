Este fue el costoso regalo que hicieron Cardi B y Offset a su hija Kulture en su cumpleaños No hay límites en lo que la pareja está dispuesta a dar a su primogénita de 4 añitos. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B y su esposo Offset son una pareja de lujos extravagantes y cada vez que tienen la oportunidad de agradar a su hija Kulture con impresionantes regalos así lo hacen. En esta ocasión la pareja tiró la casa por la ventana en el cuarto cumpleaños de la pequeña. En un vídeo publicado en las historias del Instagram del rapero, se ve a la niña pidiéndole a su progenitor que le compre un algodón de azúcar mientras se asoma por la ventana del vehículo en el que estaban. Momentos después, sostenía un paquete de dólares en efectivo. En el clip de pocos segundos se escucha a la intérprete de origen dominicano preguntarle a su niña qué era lo que tenía en su mano, a lo que ella respondió: "Un ticket". El cantante corrigió a la pequeña: "Un ticket es un millón, eso son 50 mil. Di 50". La familia publicó videos de la celebración en su historia de Instagram mientras recorrían la exhibición de Candytopia con Kulture y el hijo de 10 meses de la pareja, Wave. En el segundo cumpleaños de la niña, la cantante de 29 años y el intérprete de éxitos como "Clout" y "Red Room" le regalaron un bolso Birkin rosa, lo que provocó la indignación de algunos fans por el obsequio de cinco cifras. También en marzo de este año, Kulture lució un traje de Balenciaga de $2,400 durante un viaje a Disneyland. Cardi B y Kulture en Disney Credit: Instagram / Cardi B SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria no se quedó callada y respondió a las críticas en ese momento: "Si me viera como una perra mala, una perra cara, y tuviera a mi hijo como un vagabundo, entonces todos hablarían. Así que no estoy enojado porque el papá le compró al bebé un Birkin. Ella va a coincidir con mamá".

