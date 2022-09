Cardi B y Hailey Bieber usan el mismo jumpsuit, ¿quién lo luce mejor? La cantante de origen dominicano y la modelo estadounidense optaron por un ceñido y sexy traje de cuerpo completo. Eso sí, lo llevaron de forma muy diferente y a su estilo personal, ¿cuál te gusta más? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hailey Bieber y Cardi B Credit: Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue; Frazer Harrison/Getty Images for MRC El glamour y la elegancia del terciopelo está de regreso esta temporada de otoño. Cardi B y Hailey Bieber se unieron a la tendencia y fueron vistas usando el mismo jumpsuit, cada una con su estilo y marca personal. La rapera de origen dominicano publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram en las que se aprecia con su traje estilo gatúbela de la marca Saint Laurent, el cual combinó con unos tacones de aguja y de cristal, para una cita nocturna con motivo de la celebración de su aniversario de bodas con su esposo Offset. La intérprete de éxitos como "Money" y "WAP" optó por una coleta larga, peinada hacia atrás, y unas argollas plateadas que hacían juego con su calzado. "5 años de casados. Es hora de mi boda", escribió la rapera en su cuenta de Twitter insinuando que le gustaría renovar sus votos después de su boda secreta el 20 de septiembre de 2017. Cardi B Credit: Instagram / Cardi B Al parecer el estilo de terciopelo es el look perfecto para una cita nocturna con la pareja para la esposa de Justin Bieber quien también lució el mismo estilo de traje, esta vez para celebrar su 25 cumpleaños en noviembre del año pasado. La modelo e influencer optó por darle un toque sofisticado a la pieza con un cinturón de brillantes y unos aretes estilo colgante tipo candelabros también plateados. Para el calzado, llevó unos tacones de infarto de puntas y en color negro. Mira el look de Bieber aquí. En el cabello, quiso usar una coleta alta con ondas suaves para un look más casual, según se aprecia en la imagen que compartió en sus redes sociales posando junto a la estrella del pop. El jumpsuit, queda como una segunda piel y está disponible en saksfifthavenue.com $2,990. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vida nunca tuvo más sentido hasta que te convertiste en mi esposa. Nunca dejaré de amarte, nunca dejaré de abrazarte y nunca dejaré de protegerte. Tú, mi reina, eres más que suficiente para mí y pasaré todos los días haciéndote sentir como la reina que eres", escribió el cantante a su esposa para la especial ocasión.

