El look del día - septiembre 12, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images Demi Lovato, Kim Kardashian y Cardi B son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Dascha Polanco Look del día Credit: Gotham/GC Images La actriz dominicana disfrutó de un brunch de Tommy Hilfiger celebrado durante la Semana de la Moda de Nueva York, al que acudió con este conjunto de falda midi y cropped top de punto con cinturilla elástica en los icónico blanco, rojo y azul de la marca. Completó su look con un clutch azul, sandalias minimalistas y aretes dorados. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Demi Lovato Look del día Credit: Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM La cantante de raíces mexicanas visitó los estudios de radio Sirius en Nueva York con esta falda de tablas y blazer oversized a juego en color verde salvia, que lució con un top negro y botas de combate. 2 de 8 Ver Todo Valentina Ferrer Look del día Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Michael Kors Con este llamativo traje de dos piezas, con pantalón recto y chaqueta larga con cinturón en verde pistacho, vimos a la modelo en la primera fila del desfile de Michael Kors en la Semana de la Moda neoyorquina. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Anitta Look del día Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Siempre sensual, la cantante brasileña también fue invitada al show de Michael Kors donde la vimos con este set de falda y top de canalé en color negro. Completó su look con un abrigo sobre los hombros, botas altas de estampado serpiente y un ancho cinturón de cuero con hebillas plateadas. 4 de 8 Ver Todo Cardi B Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images En plena promoción de su nueva canción Bongos, la rapera dominicana presumió su silueta por as calles de Nueva York, enfundada en este traje azul turquesa con nudos frontales y aberturas. Un brazalete de diamantes, aretes largos y una llamativa manicura completaron su look. 5 de 8 Ver Todo Camila Alves Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images Antes de. entrar a disfrutar del desfile de Altuzarra en la Gran Manzana, la esposa de Matthew McConaughey posó en la calle con este vaporoso vestido azul de gasa con dibujos de inspiración botánica. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ariana DeBose Look del día Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images En el desfile de Michael Kors también vimos a la actriz de raíces afro puertorriqueñas con este festivo minitraje de flecos de piel, que acompañó con botas altas de estampado serpiente en tonos marrones y bolsito a juego. 7 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Look del día Credit: Gotham/GC Images La empresaria está en Nueva York y salió de su hotel con un impresionante abrigo largo de estampado serpiente en color granate, bajo el que llevaba un pantalón de mezclilla negro y ancho, y sudadera con capucha. Como accesorios, un Birkin de Hermès plateado y botines de tacón blancos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

