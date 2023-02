Cardi B rinde homenaje a Paco Rabanne con fabuloso vestido en los premios Grammy 2023 Con una pieza que combinaba a la perfección el estilo medieval con el futurismo, la rapera de origen dominicano rompió esquemas con este súper sexy y elegante look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Por qué llevar un look cuando se pueden usar dos? Esto fue lo que pensó Cardi B quien rompió expectativas con sus dos looks en la 65a entrega anual de los premios Grammy 2023, que tuvo lugar este domingo en Los Ángeles. La rapera de origen dominicano llegó a la alfombra roja con un vestido escultural en azul eléctrico diseñado por Gaurav Gupta Couture y cuando subió al escenario para presentar el premio Mejor Álbum de Rap sorprendió con un fabuloso vestido metálico con el que rindió homenaje al fallecido diseñador español Paco Rabanne. La intérprete de éxitos como "Money" y "WAP" lució espectacular con esta pieza que combinaba el estilo futurista con el de una armadura medieval, confeccionada con tiras reflectantes. El traje perteneció a la colección de primavera 2021. Además, Cardi B combinó el impresionante look que dejaba al descubierto un poco de piel con una capucha de malla a juego de la colección Otoño Invierno 2020 que colgaba cerca de sus oídos. Sus accesorios elevaron su atuendo a otro nivel; la artista y empresaria se puso un tocado de cota de malla con tiras de metal que cubrían parcialmente su rostro, además de un brazalete plateado y tacones de plataforma metálicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estilo Tin Man-chic fue diseñado por el actual director creativo de Paco Rabanne, Julien Dossena, y no por el mismo Rabanne, quien se retiró en 1999, pero aún así fue una manera muy especial de rendir homenaje a la línea del difunto artista. Paco Rabanne : Runway 2021 Cardi B, Grammy 2023 Left: Credit: Photo by Foc Kan/WireImage Right: Credit: Sonja Flemming/CBS via Getty Images Rabanne, quien creó mallas metálicas similares a la era espacial para estrellas como Jane Fonda y Audrey Hepburn, por mencionar algunas, falleció a principios de este mes a los 88 años en la localidad de Portstall, en la Bretaña francesa, donde residía.

